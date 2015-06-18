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فيديو مطاردة الموت.. صرخة تبعتها عبارة "اهرب الأسد خلفك تمامًا"

هل ينجو الفلاح الروسي بحياته؟ الحادث وقع في قرية كوزينو بروسيا

كانت امرأة روسية تصرخ من نافذة بيتها العلوية "اهرب.. لقد دخل حديقتنا"، رمى الزوج قضيب الحديد من يده، بينما جاء الأسد الجبلي يجري نحو الرجل، ويهرب الزوج الخائف على أسرع أقدام الرعب، فهل ينجو بحياته؟

وقالت صحيفة "الديلي ميل" التي نشرت فيديو مطاردة الموت، إن الحادث وقع في قرية كوزينو، بمقاطعة نيجني نوفغورود أوبلاست غربي روسيا، حين هرب أسد جبلي من منزل صاحبه في مجمع سكني لنجوم المجتمع الروسي، ودخل الأسد الحديقة الخلفية للفلاح الروسي أليكسي ميرانكوف.

ويظهر الفيديو ميرانكوف وهو يتراجع إلى الخلف ضاربًا الأرض بقضيب حديد محاولاً إخافة الأسد، ثم نسمع صوت زوجته من نافذة علوية وهي تقول: "اهرب .. اهرب، لقد دخل حديقتنا".

وهنا يجري ميرانكوف الخائف على أسرع أقدام الرعب، بينما يظهر الأسد وهو يطارده ثم يتوقف الشريط.

وتنقل الصحيفة عن زوجة ميرانكوف قولها: "إن زوجها تمكن من الاختباء بالمنزل.. وقد هاجم الأسد كلبهم المسكين، وظل يتجول في حديقة المنزل لمدة ساعة ونصف قبل أن تصل خدمة الطوارئ وتطلق عليه مادة مهدئة وتأخذه".

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فيديو مطاردة الموت.. صرخة تبعتها عبارة "اهرب الأسد خلفك تمامًا"
سبق

كانت امرأة روسية تصرخ من نافذة بيتها العلوية "اهرب.. لقد دخل حديقتنا"، رمى الزوج قضيب الحديد من يده، بينما جاء الأسد الجبلي يجري نحو الرجل، ويهرب الزوج الخائف على أسرع أقدام الرعب، فهل ينجو بحياته؟

وقالت صحيفة "الديلي ميل" التي نشرت فيديو مطاردة الموت، إن الحادث وقع في قرية كوزينو، بمقاطعة نيجني نوفغورود أوبلاست غربي روسيا، حين هرب أسد جبلي من منزل صاحبه في مجمع سكني لنجوم المجتمع الروسي، ودخل الأسد الحديقة الخلفية للفلاح الروسي أليكسي ميرانكوف.

ويظهر الفيديو ميرانكوف وهو يتراجع إلى الخلف ضاربًا الأرض بقضيب حديد محاولاً إخافة الأسد، ثم نسمع صوت زوجته من نافذة علوية وهي تقول: "اهرب .. اهرب، لقد دخل حديقتنا".

وهنا يجري ميرانكوف الخائف على أسرع أقدام الرعب، بينما يظهر الأسد وهو يطارده ثم يتوقف الشريط.

وتنقل الصحيفة عن زوجة ميرانكوف قولها: "إن زوجها تمكن من الاختباء بالمنزل.. وقد هاجم الأسد كلبهم المسكين، وظل يتجول في حديقة المنزل لمدة ساعة ونصف قبل أن تصل خدمة الطوارئ وتطلق عليه مادة مهدئة وتأخذه".

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
03:30 PM

فيديو مطاردة الموت.. صرخة تبعتها عبارة "اهرب الأسد خلفك تمامًا"

هل ينجو الفلاح الروسي بحياته؟ الحادث وقع في قرية كوزينو بروسيا

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,694

كانت امرأة روسية تصرخ من نافذة بيتها العلوية "اهرب.. لقد دخل حديقتنا"، رمى الزوج قضيب الحديد من يده، بينما جاء الأسد الجبلي يجري نحو الرجل، ويهرب الزوج الخائف على أسرع أقدام الرعب، فهل ينجو بحياته؟

وقالت صحيفة "الديلي ميل" التي نشرت فيديو مطاردة الموت، إن الحادث وقع في قرية كوزينو، بمقاطعة نيجني نوفغورود أوبلاست غربي روسيا، حين هرب أسد جبلي من منزل صاحبه في مجمع سكني لنجوم المجتمع الروسي، ودخل الأسد الحديقة الخلفية للفلاح الروسي أليكسي ميرانكوف.

ويظهر الفيديو ميرانكوف وهو يتراجع إلى الخلف ضاربًا الأرض بقضيب حديد محاولاً إخافة الأسد، ثم نسمع صوت زوجته من نافذة علوية وهي تقول: "اهرب .. اهرب، لقد دخل حديقتنا".

وهنا يجري ميرانكوف الخائف على أسرع أقدام الرعب، بينما يظهر الأسد وهو يطارده ثم يتوقف الشريط.

وتنقل الصحيفة عن زوجة ميرانكوف قولها: "إن زوجها تمكن من الاختباء بالمنزل.. وقد هاجم الأسد كلبهم المسكين، وظل يتجول في حديقة المنزل لمدة ساعة ونصف قبل أن تصل خدمة الطوارئ وتطلق عليه مادة مهدئة وتأخذه".

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