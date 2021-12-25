الهلال بطلًا للدوري.. الفيصلي يتوج بكأس الملك.. النصر يفوز بكأس السوبر

حصاد عام 2021: البطولات المحلية في السعودية

كان العام 2021 مليئًا بالتحديات الكروية على مستوى المسابقات المحلية لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، والتي شهدت ملاعبها التنافس المثير حتى الأمتار الأخيرة في جميع المسابقات؛ حيث غلف الصخب والتشويق أجواء المواجهات بين الأندية.

وقد تقاسمت أندية الهلال، والفيصلي، والنصر، الألقاب فيما بينها؛ فظفر الهلال بلقب مسابقة الدوري عن جدارة، وفاز الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في حين ظفر النصر بلقب كأس السوبر.

الهلال يتوج بالدوري

نجح فريق الهلال في المحافظة على لقبه كبطل للدوري السعودي بعد أن تصدر الترتيب العام للمسابقة برصيد 61 نقطة حققها من 18 انتصارًا و7 تعادلات و5 خسائر، مسجلًا 60 هدفًا، في حين اهتزت شباكه 27 مرة.

وتقدم الهلال على منافسه الشباب صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط، بينما حل الاتحاد ثالثًا برصيد 56 نقطة ثم التعاون فالاتفاق، ورصيد كليهما 47 نقطة، وشهدت المسابقة هبوط الثلاثي القادسية والوحدة والعين إلى دوري الدرجة الأولى، باحتلالهم المراكز الثلاثة الأخيرة على لائحة الترتيب.

وكان الهلال الأكثر فوزًا بـ18 انتصارًا، والاتحاد والقادسية الأكثر تعادلًا بـ11 لكل منهما، والعين الأكثر خسارة بـ20 هزيمة، في حين كان الشباب الأقوى هجومًا بـ68 هدفًا، والهلال الأقوى دفاعًا واهتزت شباكه 27 مرة.

وتصدر مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ترتيب هدافي الدوري برصيد 24 هدفًا، في حين جاء مهاجم ضمك إيميليو زيلايا في المركز الثاني برصيد 19 هدفًا.

ويحمل الهلال الرقم القياسي بعدد الألقاب بتتويجه 17 مرة، في حين يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 9 ألقاب، ثم الاتحاد 8، فالشباب 9، والأهلي 3، والاتفاق 2، وأخيرًا الفتح مرة واحدة فقط.

الفيصلي بطلًا لكأس الملك

فرض المهاجم جوليو تافاريز حضوره القوي في نهائي كأس الملك بعد أن قاد فريقه الفيصلي إلى الفوز باللقب بتسجيله ثلاثة أهداف في شباك التعاون، الذي اكتفى بتسجيل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على استاد الملك فهد الدولي في الرياض خلال شهر أيار/ مايو من العام الجاري.

واللقب هو الأول للفيصلي في تاريخه في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي بعدد ألقابها فريق الأهلي، ولديه 13 لقبًا، مقابل 9 لكل من الهلال والاتحاد، و6 للنصر.

وبدأ الفيصلي مشواره في البطولة بصعوبة بتغلبه على الاتفاق في دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية 9-8 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ثم تغلب على الباطن 2-1 في مواجهة الدور ربع النهائي، قبل أن يقصي النصر من قبل النهائي بفوزه عليه 1-0.

وتقاسم جوليو تافاريز مهاجم الفيصلي مع لياندرو تاومبا مهاجم التعاون صدارة هدافي المسابقة برصيد 4 أهداف لكل منهما.

النصر بطل السوبر

في شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، أقيمت مباراة كأس السوبر بين الغريمين التقليديين فريقَي النصر بطل الدوري في الموسم السابق والهلال بطل كأس الملك، ونجح خلالها الأول بتحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف دون رد، جاءت جميعها في الشوط الثاني بواسطة كل من بيتروس ماتيوس وعبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي.