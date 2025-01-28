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"طقس الجمعة": تساقط الثلوج على "طريف" بالشمالية و"القريات" بالجوف وصقيع على "جبل اللوز وعلقان" بتبوك

انخفاض الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.. ورياح وتدنٍ في الرؤية بالشرقية والرياض ونجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة، وتؤثر تدريجياً في الأجزاء الجنوبية من المملكة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، وكذلك على منطقة نجران، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات)، وتكوُّن الصقيع على منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طقس الجمعة": تساقط الثلوج على "طريف" بالشمالية و"القريات" بالجوف وصقيع على "جبل اللوز وعلقان" بتبوك
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة، وتؤثر تدريجياً في الأجزاء الجنوبية من المملكة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، وكذلك على منطقة نجران، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات)، وتكوُّن الصقيع على منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
01:06 PM

"طقس الجمعة": تساقط الثلوج على "طريف" بالشمالية و"القريات" بالجوف وصقيع على "جبل اللوز وعلقان" بتبوك

انخفاض الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.. ورياح وتدنٍ في الرؤية بالشرقية والرياض ونجران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة، وتؤثر تدريجياً في الأجزاء الجنوبية من المملكة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، وكذلك على منطقة نجران، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات)، وتكوُّن الصقيع على منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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