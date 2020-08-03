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بأدنى حصيلة منذ أشهر.. روسيا تسجل 5394 إصابة بكورونا

ليصبح الإجمالي في البلاد 856264 حالة منها 14207 وفيات

سجلت روسيا، اليوم الإثنين، 5394 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى معدل يومي منذ أشهر، إضافة إلى 79 وفاة جديدة مقابل 70 أمس، لتصبح الحصيلة 856264 حالة، منها 14207 وفيات.


ووفق "روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي في تقريره اليومي أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 653593 بعد تسجيل 3420 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 188464 حالة نشطة.

وحسب التقرير، فإن 26,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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بأدنى حصيلة منذ أشهر.. روسيا تسجل 5394 إصابة بكورونا
سبق

سجلت روسيا، اليوم الإثنين، 5394 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى معدل يومي منذ أشهر، إضافة إلى 79 وفاة جديدة مقابل 70 أمس، لتصبح الحصيلة 856264 حالة، منها 14207 وفيات.


ووفق "روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي في تقريره اليومي أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 653593 بعد تسجيل 3420 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 188464 حالة نشطة.

وحسب التقرير، فإن 26,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
11:46 AM

بأدنى حصيلة منذ أشهر.. روسيا تسجل 5394 إصابة بكورونا

ليصبح الإجمالي في البلاد 856264 حالة منها 14207 وفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت روسيا، اليوم الإثنين، 5394 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى معدل يومي منذ أشهر، إضافة إلى 79 وفاة جديدة مقابل 70 أمس، لتصبح الحصيلة 856264 حالة، منها 14207 وفيات.


ووفق "روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي في تقريره اليومي أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 653593 بعد تسجيل 3420 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 188464 حالة نشطة.

وحسب التقرير، فإن 26,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

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