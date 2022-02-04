افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

بمشاركة سعودية هي الأولى بالتاريخ

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، رسميًا اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات النسخة الـ24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير 2022.

وجرت مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في الملعب الوطني، المعروف بـ"عش الطائر"، الذي استضاف حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "بكين 2008" أيضًا، حيث باتت بكين أول مدينة تستضيف كلًا من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية..

تشارك في هذه الألعاب 91 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها السعودية التي تسجل حضورها الأول، إلى جانب دولتين عربيتين أخريين، وهما لبنان الذي يشارك بلاعبين ولاعبة، والمغرب بلاعب واحد.

وبشكل إجمالي يشارك في هذه النسخة 2861 رياضيًا، يتنافسون على 109 أطقم من الميداليات.

وتشهد هذه النسخة المنافسة في 15 لعبة، وهي التزلج على المنحدرات الثلجية والبياثلون والتزلج الجماعي وتزلج اختراق الضاحية والكيرلنغ والتزلج الفني على الجليد والتزلج الحر.



وكذلك تضم قائمة الألعاب، هوكي الجليد، الزحافات الثلجية، التزلج النوردي المزدوج، التزلج على مسار قصير، سباق الزلاجات الصدرية، القفز التزلجي، التزلج على الثلوج، والتزلج السريع.