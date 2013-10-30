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"الصحة": تسجيل 398 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

السنغال: 12 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت السنغال 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 15 ألفاً و605 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 323 وفاة .

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السنغال: 12 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
سبق

سجلت السنغال 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 15 ألفاً و605 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 323 وفاة .

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
05:46 PM

السنغال: 12 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت السنغال 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 15 ألفاً و605 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 323 وفاة .

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