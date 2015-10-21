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وزير الطاقة: السعودية كانت دوماً مصدراً للاستقرار في سوق النفط

العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري والاهتمام بجدية لتأمين الإمدادات

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن المملكة كانت دوماً مصدراً للاستقرار في سوق النفط، مبيناً أن الاستثمار المنخفض في الهيدروكربونات يؤثر في أسعار النفط.

وأضاف الوزير وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، أن مخزونات البنزين والغاز منخفضة، مؤكداً أن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري، والاهتمام بجدية لتأمين الإمدادات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة: السعودية كانت دوماً مصدراً للاستقرار في سوق النفط
سبق

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن المملكة كانت دوماً مصدراً للاستقرار في سوق النفط، مبيناً أن الاستثمار المنخفض في الهيدروكربونات يؤثر في أسعار النفط.

وأضاف الوزير وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، أن مخزونات البنزين والغاز منخفضة، مؤكداً أن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري، والاهتمام بجدية لتأمين الإمدادات.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
02:11 PM

وزير الطاقة: السعودية كانت دوماً مصدراً للاستقرار في سوق النفط

العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري والاهتمام بجدية لتأمين الإمدادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن المملكة كانت دوماً مصدراً للاستقرار في سوق النفط، مبيناً أن الاستثمار المنخفض في الهيدروكربونات يؤثر في أسعار النفط.

وأضاف الوزير وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، أن مخزونات البنزين والغاز منخفضة، مؤكداً أن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري، والاهتمام بجدية لتأمين الإمدادات.

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