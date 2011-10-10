النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7695.48 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 20.41 نقطة ليقفل عند مستوى 7695.48 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 123 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، ونماء للكيماويات، وصناعة الورق، والمصافي، والعربي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أليانز إس إف، والعالمية، والتأمين العربية، وأميانتيت، وميدغلف للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.58% و 3.93%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والجزيرة، وكيان السعودية، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والأبحاث والتسويق، وسامبا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 29.68 نقطة ليقفل عند مستوى 3523.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 247 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية سوق الأسهم

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7695.48 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 20.41 نقطة ليقفل عند مستوى 7695.48 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 123 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، ونماء للكيماويات، وصناعة الورق، والمصافي، والعربي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أليانز إس إف، والعالمية، والتأمين العربية، وأميانتيت، وميدغلف للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.58% و 3.93%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والجزيرة، وكيان السعودية، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والأبحاث والتسويق، وسامبا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 29.68 نقطة ليقفل عند مستوى 3523.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 247 صفقة.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
04:16 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7695.48 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
371

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 20.41 نقطة ليقفل عند مستوى 7695.48 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 123 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، ونماء للكيماويات، وصناعة الورق، والمصافي، والعربي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أليانز إس إف، والعالمية، والتأمين العربية، وأميانتيت، وميدغلف للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.58% و 3.93%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والجزيرة، وكيان السعودية، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والأبحاث والتسويق، وسامبا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 29.68 نقطة ليقفل عند مستوى 3523.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 247 صفقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,896
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,652
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,759
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,440

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة