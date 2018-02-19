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"تاريخية جدة" تستضيف فعاليات "ريشة توحدي" لذوي اضطرابات التوحد

بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين الذين تولوا الإشراف على مهارات الرسم لديهم

شهدت المنطقة التاريخية بجدة أمس انطلاق فعاليات "ريشة توحدي" التي تنظمها جمعية خطى التوحد بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين الذين تولوا الإشراف على مهارات الرسم لدى ذوي اضطراب طيف التوحد، وإبراز إبداعاتهم التي نثروها عبر الألوان.

وقدمن الفنانات التشكيليات: فاطمة باعظيم، وسهام عبدالقادر، وسارة حنبظاظة؛ ورش عمل فنية لهذه الفئة الغالية من المجتمع، وسط مشاركة نظرائهم الطبيعيين.

من جانبه أوضح مدير عام جمعية خطى التوحد طلال الصيدلاني، أن الفعاليات التي تستمر على مدة ثلاثة أيام تنطلق من دور الجمعية في خدمة هذه الفئة الغالية، والعمل على تحسين الوعي العام تجاه التوحديين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، منوهًا إلى سعي الجمعية لأن تكون حلقة وصل بين متخذي القرار والمختصين وأهالي التوحديين في المنطقة.

وأفاد أن إطلاق مثل هذه الفعاليات يعزز التواصل الفعال بين الأطراف المرتبطة بالتوحد لإثراء المعرفة ومناقشة التحديات والسعي لإيجاد حلول لها؛ لافتًا إلى أن هناك تواصلًا لفعاليات أخرى تحت مظلة الجمعية اجتماعية وثقافية وترفيهية.

وكشف "الصيدلاني" عن تكثيف الجمعية جهودها لدعم وتحفيز المراكز الخاصة بالتوحد والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وتنظيم الدورات والندوات والبرامج التدريبية المختصة، وتقديم المشورة للمختصين بالتوحد في كل من القطاعين العام والخاص لإثراء أفضل الممارسات في عالم التوحد وتبنيها.

‏‎ولفت إلى أن الجمعية تعمل على المساهمة في تعزيز الجانب الثقافي والوعي العام بالتوحد، ونهضت بدورها الهام في نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير مراكز التوحد والإسهام في الدراسات حول التوحد بمختلف النواحي.

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"تاريخية جدة" تستضيف فعاليات "ريشة توحدي" لذوي اضطرابات التوحد
سبق

شهدت المنطقة التاريخية بجدة أمس انطلاق فعاليات "ريشة توحدي" التي تنظمها جمعية خطى التوحد بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين الذين تولوا الإشراف على مهارات الرسم لدى ذوي اضطراب طيف التوحد، وإبراز إبداعاتهم التي نثروها عبر الألوان.

وقدمن الفنانات التشكيليات: فاطمة باعظيم، وسهام عبدالقادر، وسارة حنبظاظة؛ ورش عمل فنية لهذه الفئة الغالية من المجتمع، وسط مشاركة نظرائهم الطبيعيين.

من جانبه أوضح مدير عام جمعية خطى التوحد طلال الصيدلاني، أن الفعاليات التي تستمر على مدة ثلاثة أيام تنطلق من دور الجمعية في خدمة هذه الفئة الغالية، والعمل على تحسين الوعي العام تجاه التوحديين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، منوهًا إلى سعي الجمعية لأن تكون حلقة وصل بين متخذي القرار والمختصين وأهالي التوحديين في المنطقة.

وأفاد أن إطلاق مثل هذه الفعاليات يعزز التواصل الفعال بين الأطراف المرتبطة بالتوحد لإثراء المعرفة ومناقشة التحديات والسعي لإيجاد حلول لها؛ لافتًا إلى أن هناك تواصلًا لفعاليات أخرى تحت مظلة الجمعية اجتماعية وثقافية وترفيهية.

وكشف "الصيدلاني" عن تكثيف الجمعية جهودها لدعم وتحفيز المراكز الخاصة بالتوحد والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وتنظيم الدورات والندوات والبرامج التدريبية المختصة، وتقديم المشورة للمختصين بالتوحد في كل من القطاعين العام والخاص لإثراء أفضل الممارسات في عالم التوحد وتبنيها.

‏‎ولفت إلى أن الجمعية تعمل على المساهمة في تعزيز الجانب الثقافي والوعي العام بالتوحد، ونهضت بدورها الهام في نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير مراكز التوحد والإسهام في الدراسات حول التوحد بمختلف النواحي.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
09:36 PM

"تاريخية جدة" تستضيف فعاليات "ريشة توحدي" لذوي اضطرابات التوحد

بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين الذين تولوا الإشراف على مهارات الرسم لديهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شهدت المنطقة التاريخية بجدة أمس انطلاق فعاليات "ريشة توحدي" التي تنظمها جمعية خطى التوحد بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين الذين تولوا الإشراف على مهارات الرسم لدى ذوي اضطراب طيف التوحد، وإبراز إبداعاتهم التي نثروها عبر الألوان.

وقدمن الفنانات التشكيليات: فاطمة باعظيم، وسهام عبدالقادر، وسارة حنبظاظة؛ ورش عمل فنية لهذه الفئة الغالية من المجتمع، وسط مشاركة نظرائهم الطبيعيين.

من جانبه أوضح مدير عام جمعية خطى التوحد طلال الصيدلاني، أن الفعاليات التي تستمر على مدة ثلاثة أيام تنطلق من دور الجمعية في خدمة هذه الفئة الغالية، والعمل على تحسين الوعي العام تجاه التوحديين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، منوهًا إلى سعي الجمعية لأن تكون حلقة وصل بين متخذي القرار والمختصين وأهالي التوحديين في المنطقة.

وأفاد أن إطلاق مثل هذه الفعاليات يعزز التواصل الفعال بين الأطراف المرتبطة بالتوحد لإثراء المعرفة ومناقشة التحديات والسعي لإيجاد حلول لها؛ لافتًا إلى أن هناك تواصلًا لفعاليات أخرى تحت مظلة الجمعية اجتماعية وثقافية وترفيهية.

وكشف "الصيدلاني" عن تكثيف الجمعية جهودها لدعم وتحفيز المراكز الخاصة بالتوحد والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وتنظيم الدورات والندوات والبرامج التدريبية المختصة، وتقديم المشورة للمختصين بالتوحد في كل من القطاعين العام والخاص لإثراء أفضل الممارسات في عالم التوحد وتبنيها.

‏‎ولفت إلى أن الجمعية تعمل على المساهمة في تعزيز الجانب الثقافي والوعي العام بالتوحد، ونهضت بدورها الهام في نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير مراكز التوحد والإسهام في الدراسات حول التوحد بمختلف النواحي.

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