حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 11203 إيرانيين ويقتل 452

إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 749525

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (السبت)، بتسجيل 11203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و452 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 749525 حالة، فيما توفي منذ بدء انتشار الفيروس 41034 مريضاً، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 552747 متعافيًا.