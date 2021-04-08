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"الخريف": "بنك التصدير والاستيراد" نفَّذ عمليات بقيمة 4 مليارات ريال منذ إطلاقه

وزير الصناعة: هذه المبالغ غطت العديد من القطاعات وشركات متوسطة وصغيرة وكبيرة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: إن بنك التصدير والاستيراد، استطاع منذ إطلاقه، دراسة مشروعات بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال، وأتم الالتزام بـ6 مليارات ريال، كما قام بتنفيذ عمليات بقيمة 4 مليارات ريال.

وأضاف في حديثه لقناة "الإخبارية"، أن هذه المبالغ غطت العديد من القطاعات، وشركات متوسطة وصغيرة وكبيرة، موزعة على 45 دولة.

وتابع: سيعمل البنك على تطوير عدد من المنتجات، متوقعًا أن تصل هذه المنتجات إلى 17 منتجًا؛ مبينًا أن البنك بدأ بـ6 منتجات؛ بهدف مساعدة المصدّرين على تمويل عملائهم خارج المملكة؛ خاصة في الدول التي يوجد فيها مخاطر أعلى أو خبرة المصدر فيها ضعيفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريف": "بنك التصدير والاستيراد" نفَّذ عمليات بقيمة 4 مليارات ريال منذ إطلاقه
سبق

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: إن بنك التصدير والاستيراد، استطاع منذ إطلاقه، دراسة مشروعات بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال، وأتم الالتزام بـ6 مليارات ريال، كما قام بتنفيذ عمليات بقيمة 4 مليارات ريال.

وأضاف في حديثه لقناة "الإخبارية"، أن هذه المبالغ غطت العديد من القطاعات، وشركات متوسطة وصغيرة وكبيرة، موزعة على 45 دولة.

وتابع: سيعمل البنك على تطوير عدد من المنتجات، متوقعًا أن تصل هذه المنتجات إلى 17 منتجًا؛ مبينًا أن البنك بدأ بـ6 منتجات؛ بهدف مساعدة المصدّرين على تمويل عملائهم خارج المملكة؛ خاصة في الدول التي يوجد فيها مخاطر أعلى أو خبرة المصدر فيها ضعيفة.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
08:52 AM

"الخريف": "بنك التصدير والاستيراد" نفَّذ عمليات بقيمة 4 مليارات ريال منذ إطلاقه

وزير الصناعة: هذه المبالغ غطت العديد من القطاعات وشركات متوسطة وصغيرة وكبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: إن بنك التصدير والاستيراد، استطاع منذ إطلاقه، دراسة مشروعات بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال، وأتم الالتزام بـ6 مليارات ريال، كما قام بتنفيذ عمليات بقيمة 4 مليارات ريال.

وأضاف في حديثه لقناة "الإخبارية"، أن هذه المبالغ غطت العديد من القطاعات، وشركات متوسطة وصغيرة وكبيرة، موزعة على 45 دولة.

وتابع: سيعمل البنك على تطوير عدد من المنتجات، متوقعًا أن تصل هذه المنتجات إلى 17 منتجًا؛ مبينًا أن البنك بدأ بـ6 منتجات؛ بهدف مساعدة المصدّرين على تمويل عملائهم خارج المملكة؛ خاصة في الدول التي يوجد فيها مخاطر أعلى أو خبرة المصدر فيها ضعيفة.

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