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مسنو ومسنات الرياض يحتفلون بيومهم العالمي تحت شعار "المساواة الرقمية لجميع الأعمار"

وسط اهتمام كبير توليه الدولة بهذه الفئة العمرية لحثهم على الاستمرار في العطاء

احتفلت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض مساء أمس باليوم العالمي للمسن الذي أُقيم تحت شعار "المساواة الرقمية لجميع الأعمار" بحضور افتراضي من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ومدير الإدارة العامة لخدمات كبار السن بالوزارة ومقيمات الدار من فئة المسنات المشمولات بالرعاية والكادر العامل معهم.

بدأ الاحتفال بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم لإحدى المقيمات ثم انطلقت الفقرات بكلمات ترحيبية وتعريفية بالمناسبة، توالت بعدها القصائد والمحاضرات والعروض المرئية عن استخدامات التقنية لكبار السن وخدمات وإنجازات الدار والبرامج الغذائية المناسبة للكبيرات في السن، كما شارك أطفال دار الحضانة بأنشودة مقدمة للأمهات.

وشدد الدكتور الحربي في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي على ضرورة تمكين المسنين من الوصول إلى العالم الرقمي والمشاركة الهادفة فيه ولاسيما مع التغييرات الكثيرة التي شهدتها البنية التحتية في المجتمع السعودي ودخول التكنولوجيا إلى حياة جميع أفراده، لافتًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة حفظها ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذه الفئة العمرية لحثهم على الاستمرار في العطاء ودمجهم بالمجتمع.

وفي السياق ذاته، أطلقت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض مجموعة من الفعاليات الداخلية والخارجية بمناسبة اليوم العالمي للمسن بالتعاون مع العديد من الجهات الخارجية مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومدارس المنهل والدفاع المدني الذي نظم دورة تدريبية حول كيفية مكافحة الحريق وإخلاء المباني كما تشتمل الفعاليات على مجموعة أخرى من البرامج الاجتماعية الأخرى ومشاركة خارجية بركن تعريفي عن خدمات الدار في مستشفى الملك عبدالله الجامعي.

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مسنو ومسنات الرياض يحتفلون بيومهم العالمي تحت شعار "المساواة الرقمية لجميع الأعمار"
سبق

احتفلت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض مساء أمس باليوم العالمي للمسن الذي أُقيم تحت شعار "المساواة الرقمية لجميع الأعمار" بحضور افتراضي من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ومدير الإدارة العامة لخدمات كبار السن بالوزارة ومقيمات الدار من فئة المسنات المشمولات بالرعاية والكادر العامل معهم.

بدأ الاحتفال بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم لإحدى المقيمات ثم انطلقت الفقرات بكلمات ترحيبية وتعريفية بالمناسبة، توالت بعدها القصائد والمحاضرات والعروض المرئية عن استخدامات التقنية لكبار السن وخدمات وإنجازات الدار والبرامج الغذائية المناسبة للكبيرات في السن، كما شارك أطفال دار الحضانة بأنشودة مقدمة للأمهات.

وشدد الدكتور الحربي في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي على ضرورة تمكين المسنين من الوصول إلى العالم الرقمي والمشاركة الهادفة فيه ولاسيما مع التغييرات الكثيرة التي شهدتها البنية التحتية في المجتمع السعودي ودخول التكنولوجيا إلى حياة جميع أفراده، لافتًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة حفظها ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذه الفئة العمرية لحثهم على الاستمرار في العطاء ودمجهم بالمجتمع.

وفي السياق ذاته، أطلقت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض مجموعة من الفعاليات الداخلية والخارجية بمناسبة اليوم العالمي للمسن بالتعاون مع العديد من الجهات الخارجية مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومدارس المنهل والدفاع المدني الذي نظم دورة تدريبية حول كيفية مكافحة الحريق وإخلاء المباني كما تشتمل الفعاليات على مجموعة أخرى من البرامج الاجتماعية الأخرى ومشاركة خارجية بركن تعريفي عن خدمات الدار في مستشفى الملك عبدالله الجامعي.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
11:20 PM

مسنو ومسنات الرياض يحتفلون بيومهم العالمي تحت شعار "المساواة الرقمية لجميع الأعمار"

وسط اهتمام كبير توليه الدولة بهذه الفئة العمرية لحثهم على الاستمرار في العطاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض مساء أمس باليوم العالمي للمسن الذي أُقيم تحت شعار "المساواة الرقمية لجميع الأعمار" بحضور افتراضي من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ومدير الإدارة العامة لخدمات كبار السن بالوزارة ومقيمات الدار من فئة المسنات المشمولات بالرعاية والكادر العامل معهم.

بدأ الاحتفال بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم لإحدى المقيمات ثم انطلقت الفقرات بكلمات ترحيبية وتعريفية بالمناسبة، توالت بعدها القصائد والمحاضرات والعروض المرئية عن استخدامات التقنية لكبار السن وخدمات وإنجازات الدار والبرامج الغذائية المناسبة للكبيرات في السن، كما شارك أطفال دار الحضانة بأنشودة مقدمة للأمهات.

وشدد الدكتور الحربي في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي على ضرورة تمكين المسنين من الوصول إلى العالم الرقمي والمشاركة الهادفة فيه ولاسيما مع التغييرات الكثيرة التي شهدتها البنية التحتية في المجتمع السعودي ودخول التكنولوجيا إلى حياة جميع أفراده، لافتًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة حفظها ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذه الفئة العمرية لحثهم على الاستمرار في العطاء ودمجهم بالمجتمع.

وفي السياق ذاته، أطلقت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض مجموعة من الفعاليات الداخلية والخارجية بمناسبة اليوم العالمي للمسن بالتعاون مع العديد من الجهات الخارجية مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومدارس المنهل والدفاع المدني الذي نظم دورة تدريبية حول كيفية مكافحة الحريق وإخلاء المباني كما تشتمل الفعاليات على مجموعة أخرى من البرامج الاجتماعية الأخرى ومشاركة خارجية بركن تعريفي عن خدمات الدار في مستشفى الملك عبدالله الجامعي.

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