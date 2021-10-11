النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 83.69 دولارًا للبرميل

"رويترز": زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 2%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، مواصلة مكاسبها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وسط تشديد القيود على الإمدادات من جانب المنتجين الرئيسيين، ونمو الطلب على الوقود، في ظل تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة "كورونا".

كما تعافت أسعار النفط في ظل تلقي المزيد من الأفراد لقاح "كورونا"، وتزامن مع زيادة أسعار الخام صعود أسعار الفحم والغاز؛ مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، توقعت "كابيتال إيكونومكس" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز" أن تعاني أسعار النفط لتحقيق المزيد من المكاسب في الربع الجاري؛ مشيرة إلى أن سعر الخام قد يبدأ في تسجيل تراجع تدريجي في العام المقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 1.6% عند 83.69 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 2% عند 80.91 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 83.69 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، مواصلة مكاسبها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وسط تشديد القيود على الإمدادات من جانب المنتجين الرئيسيين، ونمو الطلب على الوقود، في ظل تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة "كورونا".

كما تعافت أسعار النفط في ظل تلقي المزيد من الأفراد لقاح "كورونا"، وتزامن مع زيادة أسعار الخام صعود أسعار الفحم والغاز؛ مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، توقعت "كابيتال إيكونومكس" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز" أن تعاني أسعار النفط لتحقيق المزيد من المكاسب في الربع الجاري؛ مشيرة إلى أن سعر الخام قد يبدأ في تسجيل تراجع تدريجي في العام المقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 1.6% عند 83.69 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 2% عند 80.91 دولارًا للبرميل.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
09:48 AM

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 83.69 دولارًا للبرميل

"رويترز": زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 2%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
968

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، مواصلة مكاسبها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وسط تشديد القيود على الإمدادات من جانب المنتجين الرئيسيين، ونمو الطلب على الوقود، في ظل تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة "كورونا".

كما تعافت أسعار النفط في ظل تلقي المزيد من الأفراد لقاح "كورونا"، وتزامن مع زيادة أسعار الخام صعود أسعار الفحم والغاز؛ مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، توقعت "كابيتال إيكونومكس" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز" أن تعاني أسعار النفط لتحقيق المزيد من المكاسب في الربع الجاري؛ مشيرة إلى أن سعر الخام قد يبدأ في تسجيل تراجع تدريجي في العام المقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 1.6% عند 83.69 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 2% عند 80.91 دولارًا للبرميل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,416
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة