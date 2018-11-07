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"الدليقان" يوثِّق جَمال "عاصمة الملح".. بحيرة العوشزية الأكبر بالجزيرة العربية

تقع شرق عنيزة على مساحة 50 كلم وتُعد مقصدًا للسياح في الشتاء

وثَّق المصور الفوتوغرافي عبدالرحمن الدليقان جَمال بحيرة العوشزية بعد ارتوائها بمياه الأمطار التي هطلت أمس الأول على عنيزة، وعمت المنطقة في أول حالة مطرية سجلتها السعودية، وسالت معها الأودية والشعاب في معظم القصيم.

وأظهرت عدسة الدليقان جَمال عاصمة الملح كما تسمى، وتقع في مركز العوشزية شرق عنيزة، وهي الموقع الجذاب الذي يزوره السياح والمتنزهون وقت هطول الخير، ويجلسون على ضفافها ملتقطين الصور التذكارية.

وتتجمع مياه البحيرة من ثلاثة أودية رئيسية، وتعتبر أكبر بحيرة في الجزيرة العربية، وتبلغ مساحتها 50 كيلومترًا مربعًا، وتطفو مياهها على أكوام من الملح الطبيعي الذي يمتاز بطعمه ونقائه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدليقان" يوثِّق جَمال "عاصمة الملح".. بحيرة العوشزية الأكبر بالجزيرة العربية
سبق

وثَّق المصور الفوتوغرافي عبدالرحمن الدليقان جَمال بحيرة العوشزية بعد ارتوائها بمياه الأمطار التي هطلت أمس الأول على عنيزة، وعمت المنطقة في أول حالة مطرية سجلتها السعودية، وسالت معها الأودية والشعاب في معظم القصيم.

وأظهرت عدسة الدليقان جَمال عاصمة الملح كما تسمى، وتقع في مركز العوشزية شرق عنيزة، وهي الموقع الجذاب الذي يزوره السياح والمتنزهون وقت هطول الخير، ويجلسون على ضفافها ملتقطين الصور التذكارية.

وتتجمع مياه البحيرة من ثلاثة أودية رئيسية، وتعتبر أكبر بحيرة في الجزيرة العربية، وتبلغ مساحتها 50 كيلومترًا مربعًا، وتطفو مياهها على أكوام من الملح الطبيعي الذي يمتاز بطعمه ونقائه.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:29 PM

"الدليقان" يوثِّق جَمال "عاصمة الملح".. بحيرة العوشزية الأكبر بالجزيرة العربية

تقع شرق عنيزة على مساحة 50 كلم وتُعد مقصدًا للسياح في الشتاء

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بدر العتيبي - عنيزة
7
16,858

وثَّق المصور الفوتوغرافي عبدالرحمن الدليقان جَمال بحيرة العوشزية بعد ارتوائها بمياه الأمطار التي هطلت أمس الأول على عنيزة، وعمت المنطقة في أول حالة مطرية سجلتها السعودية، وسالت معها الأودية والشعاب في معظم القصيم.

وأظهرت عدسة الدليقان جَمال عاصمة الملح كما تسمى، وتقع في مركز العوشزية شرق عنيزة، وهي الموقع الجذاب الذي يزوره السياح والمتنزهون وقت هطول الخير، ويجلسون على ضفافها ملتقطين الصور التذكارية.

وتتجمع مياه البحيرة من ثلاثة أودية رئيسية، وتعتبر أكبر بحيرة في الجزيرة العربية، وتبلغ مساحتها 50 كيلومترًا مربعًا، وتطفو مياهها على أكوام من الملح الطبيعي الذي يمتاز بطعمه ونقائه.

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