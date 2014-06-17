في جلسته الـ 45 .. "الشورى" يعدل نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة

وافق على إلغاء نظام البيع بالتقسيط وطالَبَ الجيولوجية بصرف بدل ضرر للعاملين

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في أذربيجان.

وطالب المجلس، خلال جلسته، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن, ونقل المحطات الحالية التي تسبّب ضرراً على السكان, والنواحي الاقتصادية والسياحية, والبيئية، وبدراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، وكذلك دراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل, لاستثمار إمكاناته البشرية والفنية, لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً.

كما وافق المجلس على إلغاء نظام البيع بالتقسيط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1426/3/4هـ و وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصدار في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (61/151) وتاريخ 1438/2/7هـ .