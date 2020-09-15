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المغرب.. إصابات "كورونا" تقفز إلى 90.324

الفيروس أصاب 2.121 شخصًا جديدًا

سجّل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 90.324.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الثلاثاء)، أنها سجّلت أيضًا 34 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.648.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 71.047.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17.629، من بينها 263 حالة خطيرة.

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المغرب.. إصابات "كورونا" تقفز إلى 90.324
سبق

سجّل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 90.324.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الثلاثاء)، أنها سجّلت أيضًا 34 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.648.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 71.047.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17.629، من بينها 263 حالة خطيرة.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
09:30 PM

المغرب.. إصابات "كورونا" تقفز إلى 90.324

الفيروس أصاب 2.121 شخصًا جديدًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجّل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 90.324.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الثلاثاء)، أنها سجّلت أيضًا 34 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.648.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 71.047.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17.629، من بينها 263 حالة خطيرة.

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