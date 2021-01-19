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كواليس "خطاب وداع ترامب" ومغادرة البيت الأبيض.. هل قدّم تنازلًا؟!

ظل بعيدًا عن الأنظار منذ أيام ثم سجله بالأمس ويتوقع عرضه اليوم

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله: إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سجل "خطاب وداع" من البيت الأبيض، أمس الاثنين، تحدث فيه عن قائمة إنجازاته خلال 4 سنوات قضاها في المنصب.

وقال المسؤول: إن "ترامب" قام بتعداد الإنجازات التي يعتقد أنها يجب أن تحدد إدارته؛ متوقعًا أن يتم عرض الفيديو اليوم الثلاثاء رغم عدم تحديد التوقيت النهائي لذلك.

ولفت المسؤول إلى أن ترامب، الذي ظل بعيدًا عن الأنظار منذ أيام، أشار في التسجيل إلى "الإدارة الجديدة"؛ لكن لم يتضح ما إذا كان قد قدّم تنازلًا رفضه لأكثر من شهرين؛ وفق "روسيا اليوم".

وقال مصدر آخر: إن الأيام الأخيرة للرئيس ترامب في البيت الأبيض اقتصرت على إحاطات من جهاز المخابرات الأمريكي حول التهديدات الأمنية بشأن تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وإحاطات مجلس الأمن القومي، وصور المغادرة، وتوديع الموظفين المغادرين في اللحظة الأخيرة.

وقالت الشبكة، إنه عندما يغادر الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب واشنطن صباح الأربعاء، سيرافقهم مساعدون سيستمرون في دورهم خلال فترة ما بعد الرئاسة في بالم بيتش.

ومن بين هؤلاء: "نيك لونا" المرافق الشخصي لترامب، وزوجته كاسيدي دومبولد التي تعمل حاليًا كمساعدة خاصة للرئيس، إلى جانب نائبه الحالي دان سكافينو وربما آخرون.

ولفتت "سي إن إن" إلى أنه لم يكن واضحًا ما إذا كان جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب سيسافران مع الرئيس في رحلته الأخيرة على متن طائرة الرئاسة، أو سيسافران إلى فلوريدا بشكل منفصل.

دونالد ترامب البيت الأبيض

الرئيسية/ أخبار العالم

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كواليس "خطاب وداع ترامب" ومغادرة البيت الأبيض.. هل قدّم تنازلًا؟!
سبق

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله: إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سجل "خطاب وداع" من البيت الأبيض، أمس الاثنين، تحدث فيه عن قائمة إنجازاته خلال 4 سنوات قضاها في المنصب.

وقال المسؤول: إن "ترامب" قام بتعداد الإنجازات التي يعتقد أنها يجب أن تحدد إدارته؛ متوقعًا أن يتم عرض الفيديو اليوم الثلاثاء رغم عدم تحديد التوقيت النهائي لذلك.

ولفت المسؤول إلى أن ترامب، الذي ظل بعيدًا عن الأنظار منذ أيام، أشار في التسجيل إلى "الإدارة الجديدة"؛ لكن لم يتضح ما إذا كان قد قدّم تنازلًا رفضه لأكثر من شهرين؛ وفق "روسيا اليوم".

وقال مصدر آخر: إن الأيام الأخيرة للرئيس ترامب في البيت الأبيض اقتصرت على إحاطات من جهاز المخابرات الأمريكي حول التهديدات الأمنية بشأن تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وإحاطات مجلس الأمن القومي، وصور المغادرة، وتوديع الموظفين المغادرين في اللحظة الأخيرة.

وقالت الشبكة، إنه عندما يغادر الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب واشنطن صباح الأربعاء، سيرافقهم مساعدون سيستمرون في دورهم خلال فترة ما بعد الرئاسة في بالم بيتش.

ومن بين هؤلاء: "نيك لونا" المرافق الشخصي لترامب، وزوجته كاسيدي دومبولد التي تعمل حاليًا كمساعدة خاصة للرئيس، إلى جانب نائبه الحالي دان سكافينو وربما آخرون.

ولفتت "سي إن إن" إلى أنه لم يكن واضحًا ما إذا كان جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب سيسافران مع الرئيس في رحلته الأخيرة على متن طائرة الرئاسة، أو سيسافران إلى فلوريدا بشكل منفصل.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
12:31 PM

كواليس "خطاب وداع ترامب" ومغادرة البيت الأبيض.. هل قدّم تنازلًا؟!

ظل بعيدًا عن الأنظار منذ أيام ثم سجله بالأمس ويتوقع عرضه اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله: إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سجل "خطاب وداع" من البيت الأبيض، أمس الاثنين، تحدث فيه عن قائمة إنجازاته خلال 4 سنوات قضاها في المنصب.

وقال المسؤول: إن "ترامب" قام بتعداد الإنجازات التي يعتقد أنها يجب أن تحدد إدارته؛ متوقعًا أن يتم عرض الفيديو اليوم الثلاثاء رغم عدم تحديد التوقيت النهائي لذلك.

ولفت المسؤول إلى أن ترامب، الذي ظل بعيدًا عن الأنظار منذ أيام، أشار في التسجيل إلى "الإدارة الجديدة"؛ لكن لم يتضح ما إذا كان قد قدّم تنازلًا رفضه لأكثر من شهرين؛ وفق "روسيا اليوم".

وقال مصدر آخر: إن الأيام الأخيرة للرئيس ترامب في البيت الأبيض اقتصرت على إحاطات من جهاز المخابرات الأمريكي حول التهديدات الأمنية بشأن تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وإحاطات مجلس الأمن القومي، وصور المغادرة، وتوديع الموظفين المغادرين في اللحظة الأخيرة.

وقالت الشبكة، إنه عندما يغادر الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب واشنطن صباح الأربعاء، سيرافقهم مساعدون سيستمرون في دورهم خلال فترة ما بعد الرئاسة في بالم بيتش.

ومن بين هؤلاء: "نيك لونا" المرافق الشخصي لترامب، وزوجته كاسيدي دومبولد التي تعمل حاليًا كمساعدة خاصة للرئيس، إلى جانب نائبه الحالي دان سكافينو وربما آخرون.

ولفتت "سي إن إن" إلى أنه لم يكن واضحًا ما إذا كان جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب سيسافران مع الرئيس في رحلته الأخيرة على متن طائرة الرئاسة، أو سيسافران إلى فلوريدا بشكل منفصل.

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