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لماذا لا يشرب طاقم الطائرة الشاي والقهوة؟ تعرَّف على السبب

دراسة تطالب المسافر بالتفكير مرتَيْن قبل تناولهما.. وضرورة اختيار البديل

يعتقد الكثيرون أن طاقم الطائرات ومهندسي الصيانة يشربون الشاي والقهوة في الطائرات، ولكن الحقيقة غير ذلك لأسباب تتعلق بالنظافة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية مؤخرًا.

ففي الوقت الذي يتطلع فيه معظم المسافرين لشرب الشاي أو القهوة على متن الطائرة لتخفيف أعباء الرحلات الطويلة، والحصول على جرعة من الطاقة بعد ساعات الانتظار الطويلة في المطارات، أظهرت تقارير مؤخرًا خطورة تناول أي مشروب يحتوي على الماء على متن الطائرة بسبب عدم نظافة المياه المستخدمة، وفق ما ذكرته "سكاي نيوز".

وفي هذا السياق أكدت إحدى مضيفات الطيران لموقع "بزنس إنسايدر" أن مضيفات الطيران لا يشربن الماء الساخن على متن الطائرة، بل من المستحيل أن يشربن القهوة أو الشاي.

يأتي هذا فيما أظهر استفتاء على موقع "كورا" تحذير أحد الطيارين المسافرين من تناول أي مشروبات تحتوي على الماء على متن الطائرة، مضيفًا بأن بعض الطائرات تستخدم مواد كيميائية في الماء لمنع انتشار البكتيريا؛ وهو ما يسبب بعض الترسبات الخطيرة، ومذاقًا سيئًا للغاية.


إلى ذلك، لفتت دراسة، نُشرت في دورية البحوث البيئية والصحة العامة عام 2015، إلى أن البكتيريا تتكون في عملية نقل الماء من الشاحنات للطائرات أكثر من تكونها من مصدر الماء نفسه؛ لذا على المسافر التفكير مرتين قبل أن يطلب كوبًا ساخنًا من الشاي أو القهوة، وعليه أن يكتفي بعصير معلب، أو شرب المياه المعدنية فقط.

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لماذا لا يشرب طاقم الطائرة الشاي والقهوة؟ تعرَّف على السبب
سبق

يعتقد الكثيرون أن طاقم الطائرات ومهندسي الصيانة يشربون الشاي والقهوة في الطائرات، ولكن الحقيقة غير ذلك لأسباب تتعلق بالنظافة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية مؤخرًا.

ففي الوقت الذي يتطلع فيه معظم المسافرين لشرب الشاي أو القهوة على متن الطائرة لتخفيف أعباء الرحلات الطويلة، والحصول على جرعة من الطاقة بعد ساعات الانتظار الطويلة في المطارات، أظهرت تقارير مؤخرًا خطورة تناول أي مشروب يحتوي على الماء على متن الطائرة بسبب عدم نظافة المياه المستخدمة، وفق ما ذكرته "سكاي نيوز".

وفي هذا السياق أكدت إحدى مضيفات الطيران لموقع "بزنس إنسايدر" أن مضيفات الطيران لا يشربن الماء الساخن على متن الطائرة، بل من المستحيل أن يشربن القهوة أو الشاي.

يأتي هذا فيما أظهر استفتاء على موقع "كورا" تحذير أحد الطيارين المسافرين من تناول أي مشروبات تحتوي على الماء على متن الطائرة، مضيفًا بأن بعض الطائرات تستخدم مواد كيميائية في الماء لمنع انتشار البكتيريا؛ وهو ما يسبب بعض الترسبات الخطيرة، ومذاقًا سيئًا للغاية.


إلى ذلك، لفتت دراسة، نُشرت في دورية البحوث البيئية والصحة العامة عام 2015، إلى أن البكتيريا تتكون في عملية نقل الماء من الشاحنات للطائرات أكثر من تكونها من مصدر الماء نفسه؛ لذا على المسافر التفكير مرتين قبل أن يطلب كوبًا ساخنًا من الشاي أو القهوة، وعليه أن يكتفي بعصير معلب، أو شرب المياه المعدنية فقط.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
09:05 PM

لماذا لا يشرب طاقم الطائرة الشاي والقهوة؟ تعرَّف على السبب

دراسة تطالب المسافر بالتفكير مرتَيْن قبل تناولهما.. وضرورة اختيار البديل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
36,850

يعتقد الكثيرون أن طاقم الطائرات ومهندسي الصيانة يشربون الشاي والقهوة في الطائرات، ولكن الحقيقة غير ذلك لأسباب تتعلق بالنظافة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية مؤخرًا.

ففي الوقت الذي يتطلع فيه معظم المسافرين لشرب الشاي أو القهوة على متن الطائرة لتخفيف أعباء الرحلات الطويلة، والحصول على جرعة من الطاقة بعد ساعات الانتظار الطويلة في المطارات، أظهرت تقارير مؤخرًا خطورة تناول أي مشروب يحتوي على الماء على متن الطائرة بسبب عدم نظافة المياه المستخدمة، وفق ما ذكرته "سكاي نيوز".

وفي هذا السياق أكدت إحدى مضيفات الطيران لموقع "بزنس إنسايدر" أن مضيفات الطيران لا يشربن الماء الساخن على متن الطائرة، بل من المستحيل أن يشربن القهوة أو الشاي.

يأتي هذا فيما أظهر استفتاء على موقع "كورا" تحذير أحد الطيارين المسافرين من تناول أي مشروبات تحتوي على الماء على متن الطائرة، مضيفًا بأن بعض الطائرات تستخدم مواد كيميائية في الماء لمنع انتشار البكتيريا؛ وهو ما يسبب بعض الترسبات الخطيرة، ومذاقًا سيئًا للغاية.


إلى ذلك، لفتت دراسة، نُشرت في دورية البحوث البيئية والصحة العامة عام 2015، إلى أن البكتيريا تتكون في عملية نقل الماء من الشاحنات للطائرات أكثر من تكونها من مصدر الماء نفسه؛ لذا على المسافر التفكير مرتين قبل أن يطلب كوبًا ساخنًا من الشاي أو القهوة، وعليه أن يكتفي بعصير معلب، أو شرب المياه المعدنية فقط.

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