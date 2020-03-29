حذر عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو من سيناريو مرعب ينتظر المدينة، حيث ستنفد فيها كل الإمدادات الطبية الأساسية والفردية بحلول الـ5 من أبريل، أي بعد أسبوع من اليوم. وقال دي بلاسيوإن: المدينة تواجه "تصعيداً حاداً مع مرور الأيام.. إننا نشاهد تصعيداً لم نشهده من قبل في حياتنا، المقارنة الوحيدة منذ 100 عام مع جائحة الإنفلونزا الإسبانية"، طبقاً لـ"الغارديان". وأضاف أنه مع تسجيل المدينة أكثر من 30.000 حالة مؤكدة من الإصابة بـ"كورونا" المستجد ومع وصول عدد حالات الوفاة إلى 672، لا يمكن إلا للجيش الأمريكي الاستجابة للأزمة على النطاق المطلوب. وأكد أن المدينة تعاني نقصاً حاداً في أجهزة التنفس، وهناك حاجة لإحضار أعداد كبيرة من الأطباء والممرضات العسكريين والمدنيين لتخفيف العبء عن الطاقم الطبي المحلي الذي يعاني من الإجهاد.

"كورونا" في نيويورك.. سيناريو مرعب.. جميع الإمدادات الطبية ستنفد خلال أسبوع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-29 حذر عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو من سيناريو مرعب ينتظر المدينة، حيث ستنفد فيها كل الإمدادات الطبية الأساسية والفردية بحلول الـ5 من أبريل، أي بعد أسبوع من اليوم.

وقال دي بلاسيوإن: المدينة تواجه "تصعيداً حاداً مع مرور الأيام.. إننا نشاهد تصعيداً لم نشهده من قبل في حياتنا، المقارنة الوحيدة منذ 100 عام مع جائحة الإنفلونزا الإسبانية"، طبقاً لـ"الغارديان".

وأضاف أنه مع تسجيل المدينة أكثر من 30.000 حالة مؤكدة من الإصابة بـ"كورونا" المستجد ومع وصول عدد حالات الوفاة إلى 672، لا يمكن إلا للجيش الأمريكي الاستجابة للأزمة على النطاق المطلوب.

وأكد أن المدينة تعاني نقصاً حاداً في أجهزة التنفس، وهناك حاجة لإحضار أعداد كبيرة من الأطباء والممرضات العسكريين والمدنيين لتخفيف العبء عن الطاقم الطبي المحلي الذي يعاني من الإجهاد.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 06:45 PM

اخر تعديل 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 03:27 AM

"كورونا" في نيويورك.. سيناريو مرعب.. جميع الإمدادات الطبية ستنفد خلال أسبوع مشهد لم تره المدينة منذ 100 عام مع جائحة الإنفلونزا الإسبانية





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حذر عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو من سيناريو مرعب ينتظر المدينة، حيث ستنفد فيها كل الإمدادات الطبية الأساسية والفردية بحلول الـ5 من أبريل، أي بعد أسبوع من اليوم.

وقال دي بلاسيوإن: المدينة تواجه "تصعيداً حاداً مع مرور الأيام.. إننا نشاهد تصعيداً لم نشهده من قبل في حياتنا، المقارنة الوحيدة منذ 100 عام مع جائحة الإنفلونزا الإسبانية"، طبقاً لـ"الغارديان".

وأضاف أنه مع تسجيل المدينة أكثر من 30.000 حالة مؤكدة من الإصابة بـ"كورونا" المستجد ومع وصول عدد حالات الوفاة إلى 672، لا يمكن إلا للجيش الأمريكي الاستجابة للأزمة على النطاق المطلوب.

وأكد أن المدينة تعاني نقصاً حاداً في أجهزة التنفس، وهناك حاجة لإحضار أعداد كبيرة من الأطباء والممرضات العسكريين والمدنيين لتخفيف العبء عن الطاقم الطبي المحلي الذي يعاني من الإجهاد.