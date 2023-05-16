النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعانات مالية لأسر سجناء المحكوميات الطويلة في جازان

بدعم من فاعل خير

بدأ القسم النسائي بلجنة "تراحم" في منطقة جازان توزيع عدد من الشيكات المخصصة للإعانات المالية لأسر النزلاء السعوديين بسجون المنطقة، الموقوفين في قضايا قتل، والمحكومين لفترات طويلة مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة، ومساعدتهم على توفير متطلباتهم الضرورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك بدعم من فاعل خير عن طريق الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وبحسب عائشة بنت شاكر الزكري، رئيسة القسم النسائي باللجنة، فإن هذه الدفعة شملت عشر أسر بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل منها، وبقيمة إجمالية بلغت 30 ألف ريال. معربة عن شكر وامتنان اللجنة للمتبرع على مبادرته الطيبة، ومثمنة جهود الأمانة العامة بالرياض في التنسيق والمتابعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إعانات مالية لأسر سجناء المحكوميات الطويلة في جازان
سبق

بدأ القسم النسائي بلجنة "تراحم" في منطقة جازان توزيع عدد من الشيكات المخصصة للإعانات المالية لأسر النزلاء السعوديين بسجون المنطقة، الموقوفين في قضايا قتل، والمحكومين لفترات طويلة مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة، ومساعدتهم على توفير متطلباتهم الضرورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك بدعم من فاعل خير عن طريق الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وبحسب عائشة بنت شاكر الزكري، رئيسة القسم النسائي باللجنة، فإن هذه الدفعة شملت عشر أسر بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل منها، وبقيمة إجمالية بلغت 30 ألف ريال. معربة عن شكر وامتنان اللجنة للمتبرع على مبادرته الطيبة، ومثمنة جهود الأمانة العامة بالرياض في التنسيق والمتابعة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
10:56 PM

إعانات مالية لأسر سجناء المحكوميات الطويلة في جازان

بدعم من فاعل خير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
149

بدأ القسم النسائي بلجنة "تراحم" في منطقة جازان توزيع عدد من الشيكات المخصصة للإعانات المالية لأسر النزلاء السعوديين بسجون المنطقة، الموقوفين في قضايا قتل، والمحكومين لفترات طويلة مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة، ومساعدتهم على توفير متطلباتهم الضرورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك بدعم من فاعل خير عن طريق الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وبحسب عائشة بنت شاكر الزكري، رئيسة القسم النسائي باللجنة، فإن هذه الدفعة شملت عشر أسر بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل منها، وبقيمة إجمالية بلغت 30 ألف ريال. معربة عن شكر وامتنان اللجنة للمتبرع على مبادرته الطيبة، ومثمنة جهود الأمانة العامة بالرياض في التنسيق والمتابعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,276
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,341
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,510
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,366

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة