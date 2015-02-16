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الصحة العالمية: انخفاض في إصابات كورونا عالمياً الأسبوع الماضي

قالت المنظمة: ظل عدد الوفيات مماثلاً لعددها في الأسبوع السابق

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنها سجلت انخفاضاً كبيراً في العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وأوضحت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي أن العدد العالمي للحالات الجديدة انخفض بنسبة 19% مقارنة بالعدد المسجل خلال الأسبوع السابق، في حين ظل عدد الوفيات مماثلاً لعدد الوفيات في الأسبوع السابق.

وبلغت الجائحة ذروتها حالياً في الأسبوع الأخير من يناير، حيث تم تسجيل أكثر من 22 مليون حالة، وبدأت الأرقام في الانخفاض في أوائل فبراير.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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الصحة العالمية: انخفاض في إصابات كورونا عالمياً الأسبوع الماضي
سبق

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنها سجلت انخفاضاً كبيراً في العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وأوضحت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي أن العدد العالمي للحالات الجديدة انخفض بنسبة 19% مقارنة بالعدد المسجل خلال الأسبوع السابق، في حين ظل عدد الوفيات مماثلاً لعدد الوفيات في الأسبوع السابق.

وبلغت الجائحة ذروتها حالياً في الأسبوع الأخير من يناير، حيث تم تسجيل أكثر من 22 مليون حالة، وبدأت الأرقام في الانخفاض في أوائل فبراير.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
09:09 AM

الصحة العالمية: انخفاض في إصابات كورونا عالمياً الأسبوع الماضي

قالت المنظمة: ظل عدد الوفيات مماثلاً لعددها في الأسبوع السابق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنها سجلت انخفاضاً كبيراً في العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وأوضحت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي أن العدد العالمي للحالات الجديدة انخفض بنسبة 19% مقارنة بالعدد المسجل خلال الأسبوع السابق، في حين ظل عدد الوفيات مماثلاً لعدد الوفيات في الأسبوع السابق.

وبلغت الجائحة ذروتها حالياً في الأسبوع الأخير من يناير، حيث تم تسجيل أكثر من 22 مليون حالة، وبدأت الأرقام في الانخفاض في أوائل فبراير.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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