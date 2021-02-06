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الصين تسمح باستخدام ثاني لقاح "كورونا" مطور محليًّا

رغم الحاجة للتأكد من نتائج فاعليته وسلامته

منحت السلطات المسؤولة عن قطاع الأدوية في الصين الضوء الأخضر بشروط لاستخدام ثاني لقاح ضد فيروس كورونا الجديد، جرى تطويره في البلاد ويدعى "كورونا فاك" الذي طوّرته "سينوفاك"، بحسب ما أعلنت شركة الصناعات الدوائية اليوم (السبت).

وأوضحت "سينوفاك"، في بيان نقلته "فرانس 24"، أن الموافقة على استخدام اللقاح تأتي بعد عدة اختبارات محلية وفي الخارج للقاح في بلدان، بينها البرازيل وتركيا، على الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة للتأكد بدرجة إضافية من نتائج فاعليته وسلامته.

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الصين تسمح باستخدام ثاني لقاح "كورونا" مطور محليًّا
سبق

منحت السلطات المسؤولة عن قطاع الأدوية في الصين الضوء الأخضر بشروط لاستخدام ثاني لقاح ضد فيروس كورونا الجديد، جرى تطويره في البلاد ويدعى "كورونا فاك" الذي طوّرته "سينوفاك"، بحسب ما أعلنت شركة الصناعات الدوائية اليوم (السبت).

وأوضحت "سينوفاك"، في بيان نقلته "فرانس 24"، أن الموافقة على استخدام اللقاح تأتي بعد عدة اختبارات محلية وفي الخارج للقاح في بلدان، بينها البرازيل وتركيا، على الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة للتأكد بدرجة إضافية من نتائج فاعليته وسلامته.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
02:49 PM

الصين تسمح باستخدام ثاني لقاح "كورونا" مطور محليًّا

رغم الحاجة للتأكد من نتائج فاعليته وسلامته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منحت السلطات المسؤولة عن قطاع الأدوية في الصين الضوء الأخضر بشروط لاستخدام ثاني لقاح ضد فيروس كورونا الجديد، جرى تطويره في البلاد ويدعى "كورونا فاك" الذي طوّرته "سينوفاك"، بحسب ما أعلنت شركة الصناعات الدوائية اليوم (السبت).

وأوضحت "سينوفاك"، في بيان نقلته "فرانس 24"، أن الموافقة على استخدام اللقاح تأتي بعد عدة اختبارات محلية وفي الخارج للقاح في بلدان، بينها البرازيل وتركيا، على الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة للتأكد بدرجة إضافية من نتائج فاعليته وسلامته.

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