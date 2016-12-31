النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إيقاف وزير مفوض سابق وسفير سابق وموظفين بـ"الخارجية" في قضايا جنائية

"نزاهة": ضبط لواء بأمن الدولة وعميد متقاعد ومستشار سابق بوزارة الداخلية في قضية فساد

"تقويم التعليم" تعقد اجتماعاً مع برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق

اليوم بمقر مركز "مسار" بالرياض

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار) اليوم، اجتماعاً مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات "مشروعات" ومركز كفاءة تحقيق الإنفاق، وذلك بمقر مركز "مسار" بالرياض.

وهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون واعتماد منشآت وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون واعتماد الأكاديميات والمعاهد التدريبية ذات العلاقة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة مديرو عموم مركز "مسار"، وممثل من إدارة الشراكات بالهيئة، وعدد من مديري الإدارات في برنامج "مشروعات" ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تقويم التعليم" تعقد اجتماعاً مع برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق
سبق

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار) اليوم، اجتماعاً مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات "مشروعات" ومركز كفاءة تحقيق الإنفاق، وذلك بمقر مركز "مسار" بالرياض.

وهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون واعتماد منشآت وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون واعتماد الأكاديميات والمعاهد التدريبية ذات العلاقة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة مديرو عموم مركز "مسار"، وممثل من إدارة الشراكات بالهيئة، وعدد من مديري الإدارات في برنامج "مشروعات" ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
07:07 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
10:27 PM

"تقويم التعليم" تعقد اجتماعاً مع برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق

اليوم بمقر مركز "مسار" بالرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
421

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار) اليوم، اجتماعاً مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات "مشروعات" ومركز كفاءة تحقيق الإنفاق، وذلك بمقر مركز "مسار" بالرياض.

وهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون واعتماد منشآت وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون واعتماد الأكاديميات والمعاهد التدريبية ذات العلاقة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة مديرو عموم مركز "مسار"، وممثل من إدارة الشراكات بالهيئة، وعدد من مديري الإدارات في برنامج "مشروعات" ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,998
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,806
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,494

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة