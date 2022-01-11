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الرياض تشهد إقامة "كلاسيكو العالم".. بين ريال مدريد وبرشلونة

غداً في السوبر الإسباني 2022 وللمرة الثانية

تتجه أنظار العالم، غداً الأربعاء، صوب العاصمة الرياض، والتي ستشهد انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني 2022م، وتحتضنها السعودية للمرة الثانية بمشاركة 4 فرق إسبانية، هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث الكروي الكبير، نظير الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، واستمراراً لاستضافة المملكة لأكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية المختلفة، تنفيذاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرات برنامج "جودة الحياة".

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة العاشرة من مساء الغد، الكلاسيكو المرتقب الذي سيجمع فريقي ريال مدريد وبرشلونة في أولى مباريات هذه البطولة، فيما ستقام المباراة الثانية، الخميس المقبل، بين فريقي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو على ذات الملعب وفي نفس التوقيت، على أن يلتقي الفائز من المباراتين في المواجهة النهائية التي ستقام الأحد المقبل.

يشار إلى أن المملكة قد استضافت أحداث السوبر الإسباني للمرة الأولى في عام 2020م على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2020م، وتوج بلقبها فريق ريال مدريد الإسباني بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرياض تشهد إقامة "كلاسيكو العالم".. بين ريال مدريد وبرشلونة
سبق

تتجه أنظار العالم، غداً الأربعاء، صوب العاصمة الرياض، والتي ستشهد انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني 2022م، وتحتضنها السعودية للمرة الثانية بمشاركة 4 فرق إسبانية، هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث الكروي الكبير، نظير الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، واستمراراً لاستضافة المملكة لأكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية المختلفة، تنفيذاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرات برنامج "جودة الحياة".

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة العاشرة من مساء الغد، الكلاسيكو المرتقب الذي سيجمع فريقي ريال مدريد وبرشلونة في أولى مباريات هذه البطولة، فيما ستقام المباراة الثانية، الخميس المقبل، بين فريقي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو على ذات الملعب وفي نفس التوقيت، على أن يلتقي الفائز من المباراتين في المواجهة النهائية التي ستقام الأحد المقبل.

يشار إلى أن المملكة قد استضافت أحداث السوبر الإسباني للمرة الأولى في عام 2020م على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2020م، وتوج بلقبها فريق ريال مدريد الإسباني بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
03:47 PM

الرياض تشهد إقامة "كلاسيكو العالم".. بين ريال مدريد وبرشلونة

غداً في السوبر الإسباني 2022 وللمرة الثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتجه أنظار العالم، غداً الأربعاء، صوب العاصمة الرياض، والتي ستشهد انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني 2022م، وتحتضنها السعودية للمرة الثانية بمشاركة 4 فرق إسبانية، هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث الكروي الكبير، نظير الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، واستمراراً لاستضافة المملكة لأكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية المختلفة، تنفيذاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرات برنامج "جودة الحياة".

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة العاشرة من مساء الغد، الكلاسيكو المرتقب الذي سيجمع فريقي ريال مدريد وبرشلونة في أولى مباريات هذه البطولة، فيما ستقام المباراة الثانية، الخميس المقبل، بين فريقي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو على ذات الملعب وفي نفس التوقيت، على أن يلتقي الفائز من المباراتين في المواجهة النهائية التي ستقام الأحد المقبل.

يشار إلى أن المملكة قد استضافت أحداث السوبر الإسباني للمرة الأولى في عام 2020م على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2020م، وتوج بلقبها فريق ريال مدريد الإسباني بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

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