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دراسة: سم عنكبوت خطير ينقذ حياة مصاب السكتة الدماغية

يمكن للمسعفين استخدامه قبل وصول المريض إلى المستشفى

اكتشف علماء أستراليون أن سم عنكبوت خطير ربما يساعد على وقف تأثير السكتة الدماغية في المخ، ومساعدة المريض بشكل سريع لحماية حياته.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وجد العلماء المتخصصون في الكيمياء الحيوية، أن هذا السم يعطي فرصاً أفضل للبقاء على قيد الحياة.

ويقول العلماء إن سم العنكبوت ذي الشبكة القمعية، وهو من العناكب القاتلة يوجد في جزيرة فريرز الأسترالية، يحتوي على جزيء يساعد على وقف تأثير السكتة الدماغية في المخ.

وبحسب الأستاذ الجامعي غلين كينغ؛ وهو من جامعة كوينزلاند، فإن العقار الجديد يمكن أن يستخدمه المسعفون بسهولة خلال دقائق لحماية الدماغ.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن البدء بعلاج السكتة الدماغية بشكل فعال إلا بعد وصول المريض إلى المستشفى.

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دراسة: سم عنكبوت خطير ينقذ حياة مصاب السكتة الدماغية
سبق

اكتشف علماء أستراليون أن سم عنكبوت خطير ربما يساعد على وقف تأثير السكتة الدماغية في المخ، ومساعدة المريض بشكل سريع لحماية حياته.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وجد العلماء المتخصصون في الكيمياء الحيوية، أن هذا السم يعطي فرصاً أفضل للبقاء على قيد الحياة.

ويقول العلماء إن سم العنكبوت ذي الشبكة القمعية، وهو من العناكب القاتلة يوجد في جزيرة فريرز الأسترالية، يحتوي على جزيء يساعد على وقف تأثير السكتة الدماغية في المخ.

وبحسب الأستاذ الجامعي غلين كينغ؛ وهو من جامعة كوينزلاند، فإن العقار الجديد يمكن أن يستخدمه المسعفون بسهولة خلال دقائق لحماية الدماغ.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن البدء بعلاج السكتة الدماغية بشكل فعال إلا بعد وصول المريض إلى المستشفى.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
11:15 AM

دراسة: سم عنكبوت خطير ينقذ حياة مصاب السكتة الدماغية

يمكن للمسعفين استخدامه قبل وصول المريض إلى المستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,927

اكتشف علماء أستراليون أن سم عنكبوت خطير ربما يساعد على وقف تأثير السكتة الدماغية في المخ، ومساعدة المريض بشكل سريع لحماية حياته.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وجد العلماء المتخصصون في الكيمياء الحيوية، أن هذا السم يعطي فرصاً أفضل للبقاء على قيد الحياة.

ويقول العلماء إن سم العنكبوت ذي الشبكة القمعية، وهو من العناكب القاتلة يوجد في جزيرة فريرز الأسترالية، يحتوي على جزيء يساعد على وقف تأثير السكتة الدماغية في المخ.

وبحسب الأستاذ الجامعي غلين كينغ؛ وهو من جامعة كوينزلاند، فإن العقار الجديد يمكن أن يستخدمه المسعفون بسهولة خلال دقائق لحماية الدماغ.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن البدء بعلاج السكتة الدماغية بشكل فعال إلا بعد وصول المريض إلى المستشفى.

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