النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الواصل": السعودية تؤمن بأن الحل في اليمن وفق مبادرتها لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار

في كلمة ألقاها في جنيف خلال الإحاطة الشفوية لفريق الخبراء الإقليميين الدوليين

أكدت المملكة العربية السعودية أنها تؤمن بأن الحل في اليمن يجب أن يكون (يمنيًا ـ يمنيًا) بالدرجة الأولى، وفق المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن ضمنها مبادرة المملكة الأخيرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار، وليس عبر التدخلات المسيسة والتقارير المضللة التي تؤدي إلى تعميق الأزمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل خلال جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة الإحاطة الشفوية لفريق الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن اليوم.

وشدد الدكتور الواصل في كلمته على موقف المملكة الرافض لولاية هذا الفريق وعدم اعتراف المملكة بما يصدر عنه من تقارير مسيسة، ومخرجات توصلوا إليها عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة.

وأشار إلى أن ممارسات الفريق وتقاريره تدل يقينًا على عدم الحياد، وأن المملكة تعرضت لهجمات صاروخية من قِبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت المواطنين والبنى التحتية الحيوية، إلا أن الفريق ذكر أن تلك الهجمات ذات طابع عسكري.

وتساءل في معرض مداخلته، هل الفريق برصده المنحاز لميليشيا ظلامية إرهابية انقلابية يسهم فعليًا في حل الأزمة اليمنية أم يشجع الميليشيات على الاستمرار في انقلابها؟ ولماذا يتجاهل الفريق الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 2216 في كل تقاريره؟.

وختم مندوب المملكة الدائم في جنيف مداخلته بالتشديد على أن الفريق لم يلتزم بولايته، متسائلاً كيف يمكن لفريق دولي أن يسمي قائد الانقلاب بقائد ثورة، داعيًا المجلس والمفوضة السامية لمساءلة الفريق عن ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الواصل": السعودية تؤمن بأن الحل في اليمن وفق مبادرتها لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار
سبق

أكدت المملكة العربية السعودية أنها تؤمن بأن الحل في اليمن يجب أن يكون (يمنيًا ـ يمنيًا) بالدرجة الأولى، وفق المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن ضمنها مبادرة المملكة الأخيرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار، وليس عبر التدخلات المسيسة والتقارير المضللة التي تؤدي إلى تعميق الأزمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل خلال جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة الإحاطة الشفوية لفريق الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن اليوم.

وشدد الدكتور الواصل في كلمته على موقف المملكة الرافض لولاية هذا الفريق وعدم اعتراف المملكة بما يصدر عنه من تقارير مسيسة، ومخرجات توصلوا إليها عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة.

وأشار إلى أن ممارسات الفريق وتقاريره تدل يقينًا على عدم الحياد، وأن المملكة تعرضت لهجمات صاروخية من قِبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت المواطنين والبنى التحتية الحيوية، إلا أن الفريق ذكر أن تلك الهجمات ذات طابع عسكري.

وتساءل في معرض مداخلته، هل الفريق برصده المنحاز لميليشيا ظلامية إرهابية انقلابية يسهم فعليًا في حل الأزمة اليمنية أم يشجع الميليشيات على الاستمرار في انقلابها؟ ولماذا يتجاهل الفريق الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 2216 في كل تقاريره؟.

وختم مندوب المملكة الدائم في جنيف مداخلته بالتشديد على أن الفريق لم يلتزم بولايته، متسائلاً كيف يمكن لفريق دولي أن يسمي قائد الانقلاب بقائد ثورة، داعيًا المجلس والمفوضة السامية لمساءلة الفريق عن ذلك.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
02:07 AM

"الواصل": السعودية تؤمن بأن الحل في اليمن وفق مبادرتها لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار

في كلمة ألقاها في جنيف خلال الإحاطة الشفوية لفريق الخبراء الإقليميين الدوليين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
0
2,345

أكدت المملكة العربية السعودية أنها تؤمن بأن الحل في اليمن يجب أن يكون (يمنيًا ـ يمنيًا) بالدرجة الأولى، وفق المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن ضمنها مبادرة المملكة الأخيرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار، وليس عبر التدخلات المسيسة والتقارير المضللة التي تؤدي إلى تعميق الأزمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل خلال جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة الإحاطة الشفوية لفريق الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن اليوم.

وشدد الدكتور الواصل في كلمته على موقف المملكة الرافض لولاية هذا الفريق وعدم اعتراف المملكة بما يصدر عنه من تقارير مسيسة، ومخرجات توصلوا إليها عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة.

وأشار إلى أن ممارسات الفريق وتقاريره تدل يقينًا على عدم الحياد، وأن المملكة تعرضت لهجمات صاروخية من قِبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت المواطنين والبنى التحتية الحيوية، إلا أن الفريق ذكر أن تلك الهجمات ذات طابع عسكري.

وتساءل في معرض مداخلته، هل الفريق برصده المنحاز لميليشيا ظلامية إرهابية انقلابية يسهم فعليًا في حل الأزمة اليمنية أم يشجع الميليشيات على الاستمرار في انقلابها؟ ولماذا يتجاهل الفريق الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 2216 في كل تقاريره؟.

وختم مندوب المملكة الدائم في جنيف مداخلته بالتشديد على أن الفريق لم يلتزم بولايته، متسائلاً كيف يمكن لفريق دولي أن يسمي قائد الانقلاب بقائد ثورة، داعيًا المجلس والمفوضة السامية لمساءلة الفريق عن ذلك.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,842
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة