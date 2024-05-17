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حالة تستمر حتى الـ11 ليلًا.. أمطار رعدية على المدينة

الأرصاد: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على المدينة المنورة. وحسب الأرصاد فإن الأمطار تشمل محافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، وينبع، وبدر، إضافة إلى وادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تستمر حتى الـ11 ليلًا.. أمطار رعدية على المدينة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على المدينة المنورة. وحسب الأرصاد فإن الأمطار تشمل محافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، وينبع، وبدر، إضافة إلى وادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
09:51 PM

حالة تستمر حتى الـ11 ليلًا.. أمطار رعدية على المدينة

الأرصاد: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,539

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على المدينة المنورة. وحسب الأرصاد فإن الأمطار تشمل محافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، وينبع، وبدر، إضافة إلى وادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

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