نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على المدينة المنورة. وحسب الأرصاد فإن الأمطار تشمل محافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، وينبع، وبدر، إضافة إلى وادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.
حالة تستمر حتى الـ11 ليلًا.. أمطار رعدية على المدينة
الأرصاد: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على المدينة المنورة. وحسب الأرصاد فإن الأمطار تشمل محافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، وينبع، وبدر، إضافة إلى وادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار
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حالة تستمر حتى الـ11 ليلًا.. أمطار رعدية على المدينةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-17
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
09:51 PM
حالة تستمر حتى الـ11 ليلًا.. أمطار رعدية على المدينة
الأرصاد: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على المدينة المنورة. وحسب الأرصاد فإن الأمطار تشمل محافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، وينبع، وبدر، إضافة إلى وادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.
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