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"كراني" يحذر من كتلة قطبية هي الأعنف تضرب هذه المناطق.. وهذا موعدها

حذر خبير الطقس حسن كراني من كتلة قطبية هي الأعنف تتحرك الثلاثاء المقبل في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها.

وقال "كراني": "أعنف كتلة قطبية تتحرك الثلاثاء القادم في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها؛ القريات، وطريف، والحدود الشمالية، وتتعمق الأربعاء شرقاً، والخميس والجمعة تغطي الشمال مع فرصة صقيع وهطول ثلوج وتجمد ومياه وضباب وحرارة تلامس الصفر ودونه، فيما تمتد السبت جنوباً".

وختم "كراني" بقوله: "اجتنبوا التيار البارد".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني" يحذر من كتلة قطبية هي الأعنف تضرب هذه المناطق.. وهذا موعدها
سبق

حذر خبير الطقس حسن كراني من كتلة قطبية هي الأعنف تتحرك الثلاثاء المقبل في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها.

وقال "كراني": "أعنف كتلة قطبية تتحرك الثلاثاء القادم في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها؛ القريات، وطريف، والحدود الشمالية، وتتعمق الأربعاء شرقاً، والخميس والجمعة تغطي الشمال مع فرصة صقيع وهطول ثلوج وتجمد ومياه وضباب وحرارة تلامس الصفر ودونه، فيما تمتد السبت جنوباً".

وختم "كراني" بقوله: "اجتنبوا التيار البارد".

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
11:23 PM

"كراني" يحذر من كتلة قطبية هي الأعنف تضرب هذه المناطق.. وهذا موعدها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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9,798

حذر خبير الطقس حسن كراني من كتلة قطبية هي الأعنف تتحرك الثلاثاء المقبل في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها.

وقال "كراني": "أعنف كتلة قطبية تتحرك الثلاثاء القادم في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها؛ القريات، وطريف، والحدود الشمالية، وتتعمق الأربعاء شرقاً، والخميس والجمعة تغطي الشمال مع فرصة صقيع وهطول ثلوج وتجمد ومياه وضباب وحرارة تلامس الصفر ودونه، فيما تمتد السبت جنوباً".

وختم "كراني" بقوله: "اجتنبوا التيار البارد".

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