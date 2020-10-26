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أمريكا توسع عقوباتها على قطاع الطاقة الإيراني

إدراج وزير النفط على القائمة السوداء

وسعت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة، اليوم الاثنين، العقوبات المفروضة على إيران، لتشمل إدراج وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه على القائمة السوداء الأمريكية.

وأفادت الوزارة بأن العقوبات شملت أيضاً أشخاصاً إيرانيين آخرين، وشركات ومؤسسات إيرانية عدة، بما فيها وزارة النفط، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وأضافت الوزارة أن القيود شملت ناقلتي نفط تبحران تحت علمي هندوراس وبنما، على صلة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا توسع عقوباتها على قطاع الطاقة الإيراني
سبق

وسعت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة، اليوم الاثنين، العقوبات المفروضة على إيران، لتشمل إدراج وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه على القائمة السوداء الأمريكية.

وأفادت الوزارة بأن العقوبات شملت أيضاً أشخاصاً إيرانيين آخرين، وشركات ومؤسسات إيرانية عدة، بما فيها وزارة النفط، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وأضافت الوزارة أن القيود شملت ناقلتي نفط تبحران تحت علمي هندوراس وبنما، على صلة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
09:21 PM

أمريكا توسع عقوباتها على قطاع الطاقة الإيراني

إدراج وزير النفط على القائمة السوداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وسعت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة، اليوم الاثنين، العقوبات المفروضة على إيران، لتشمل إدراج وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه على القائمة السوداء الأمريكية.

وأفادت الوزارة بأن العقوبات شملت أيضاً أشخاصاً إيرانيين آخرين، وشركات ومؤسسات إيرانية عدة، بما فيها وزارة النفط، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وأضافت الوزارة أن القيود شملت ناقلتي نفط تبحران تحت علمي هندوراس وبنما، على صلة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

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