أمير مكة ونائبه يقدمان العزاء لأسرة الممرض "الحسيني"

وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد

قدّم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان واجب العزاء والمواساة لذوي الممرض خالد بن عبدالله الحسيني أحد منسوبي صحة مكة المكرمة، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وسأل الأميران الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكانت صحة مكة المكرمة نعت الممرض خالد بن عبدالله الحسيني الذي وافته المنية صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجية الدكتور أحمد العمار تحت وسم #الممرض_خالد_الحسيني:

‏رحم الله ‎#الممرض_خالد_الحسيني وهو أحد أبطال الصحة في مكة حيث توفاه الله بعد إصابته بكورونا.. تعازينا لأهله وزملائه، ونقول لأهله: افخروا بابنكم فقد توفي وهو يسعى في صحة وعلاج المصابين وكلنا نفخر به رحمه الله.