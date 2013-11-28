"الفضلي" يقف على موقع الحريق في قرية العزيزة بالسودة

وقف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على موقع الحريق في قرية العزيزة بالسودة.
جاء ذلك ضمن جولته التفقدية في منطقة عسير، حيث تفقّد موقع الدراسة التجريبية الذي بدأ بزراعة 150 شجرة، لإعادة تأهيل الغابات المتضرّرة.
وقف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على موقع الحريق في قرية العزيزة بالسودة.
جاء ذلك ضمن جولته التفقدية في منطقة عسير، حيث تفقّد موقع الدراسة التجريبية الذي بدأ بزراعة 150 شجرة، لإعادة تأهيل الغابات المتضرّرة.
وقف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على موقع الحريق في قرية العزيزة بالسودة.
جاء ذلك ضمن جولته التفقدية في منطقة عسير، حيث تفقّد موقع الدراسة التجريبية الذي بدأ بزراعة 150 شجرة، لإعادة تأهيل الغابات المتضرّرة.
وقف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على موقع الحريق في قرية العزيزة بالسودة.
جاء ذلك ضمن جولته التفقدية في منطقة عسير، حيث تفقّد موقع الدراسة التجريبية الذي بدأ بزراعة 150 شجرة، لإعادة تأهيل الغابات المتضرّرة.