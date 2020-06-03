"سفارة لندن": يلزم القادمين إلى بريطانيا البقاء في سكنهم ١٤ يومًا

شدَّدت على الجميع بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية

قالت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن إنه ابتداء من ٨ يوليو سيتم إلزام جميع القادمين إلى المملكة المتحدة عبر المطارات البريطانية بتقديم معلوماتهم الشخصية عند الوصول، وعدم مغادرة مساكنهم لمدة ١٤ يومًا.

كما أكدت أنه يجب على الجميع ارتداء الكمامات في حال قدومهم إلى بريطانيا، واتباع الإجراءات الاحترازية.