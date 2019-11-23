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وزير الخارجية البحريني يؤكّد أهمية دور مجلس التعاون في أمن المنطقة

في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة الذي بدأت أعماله الليلة الماضية

أكّد وزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أهمية الدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن في ضمان أمن المنطقة واستقرارها من خلال ما تبذله من جهود حثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها ومساعيها الرامية لوضع حلول وتسويات دائمة لمشكلاتها.

وقال في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة في دورته "15" الذي بدأت أعماله الليلة الماضية: الأهمية الإستراتيجية الكبرى للمنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية تحتم على الدول المسؤولة في العالم ضرورة التعاون مع دولها في حفظ الأمن والسلم فيها.

وأضاف "آل خليفة": إيران مازالت تمثل خطراً رئيساً على أمن المنطقة واستقرارها بمواصلتها دعم الإرهاب والميليشيات الإرهابية كـ "حزب الله" وغيره، وسياساتها التوسعية وانتهاكاتها للقانون الدولي والهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية في خليج عُمان وتهديد سلامة الملاحة.

وطالب بوقفة دولية تجاه إسرائيل وممارساتها التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية ومنها أنشطتها الاستيطانية واحتلال هضبة الجولان.

وزير الخارجية بمملكة البحرين مجلس التعاون لدول الخليج العربية

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وزير الخارجية البحريني يؤكّد أهمية دور مجلس التعاون في أمن المنطقة
سبق

أكّد وزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أهمية الدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن في ضمان أمن المنطقة واستقرارها من خلال ما تبذله من جهود حثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها ومساعيها الرامية لوضع حلول وتسويات دائمة لمشكلاتها.

وقال في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة في دورته "15" الذي بدأت أعماله الليلة الماضية: الأهمية الإستراتيجية الكبرى للمنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية تحتم على الدول المسؤولة في العالم ضرورة التعاون مع دولها في حفظ الأمن والسلم فيها.

وأضاف "آل خليفة": إيران مازالت تمثل خطراً رئيساً على أمن المنطقة واستقرارها بمواصلتها دعم الإرهاب والميليشيات الإرهابية كـ "حزب الله" وغيره، وسياساتها التوسعية وانتهاكاتها للقانون الدولي والهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية في خليج عُمان وتهديد سلامة الملاحة.

وطالب بوقفة دولية تجاه إسرائيل وممارساتها التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية ومنها أنشطتها الاستيطانية واحتلال هضبة الجولان.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
01:32 PM

وزير الخارجية البحريني يؤكّد أهمية دور مجلس التعاون في أمن المنطقة

في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة الذي بدأت أعماله الليلة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أكّد وزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أهمية الدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن في ضمان أمن المنطقة واستقرارها من خلال ما تبذله من جهود حثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها ومساعيها الرامية لوضع حلول وتسويات دائمة لمشكلاتها.

وقال في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة في دورته "15" الذي بدأت أعماله الليلة الماضية: الأهمية الإستراتيجية الكبرى للمنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية تحتم على الدول المسؤولة في العالم ضرورة التعاون مع دولها في حفظ الأمن والسلم فيها.

وأضاف "آل خليفة": إيران مازالت تمثل خطراً رئيساً على أمن المنطقة واستقرارها بمواصلتها دعم الإرهاب والميليشيات الإرهابية كـ "حزب الله" وغيره، وسياساتها التوسعية وانتهاكاتها للقانون الدولي والهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية في خليج عُمان وتهديد سلامة الملاحة.

وطالب بوقفة دولية تجاه إسرائيل وممارساتها التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية ومنها أنشطتها الاستيطانية واحتلال هضبة الجولان.

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