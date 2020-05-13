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"فضل العشر الأواخر وليلة القدر" محاضرة عبر البث المباشر للعساكر

ضِمن البرامج التوعوية للشؤون الإسلامية بمختلف المناطق خلال رمضان

ألقى مستشار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشؤون الفكرية الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، محاضرة علمية بعنوان: "فضل العشر الأواخر وليلة القدر"، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رماح، عن بُعد عبر حساب الجمعية في منصة "تويتر" مساء يوم أمس.

وقال "العساكر": نزلت علينا العشر الأواخر من رمضان وفيها الخيرات والأجور الكثيرة، وفيها الفضائل المشهورة والخصائص العظيمة والإقبال فيها على الطاعات من دأب الصالحين؛ مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر.

وبيّن أن من الأعمال أنه كان يُحيي الليل فيها، من صلاة ودعاء واستغفار ونحوه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر».

وتحدّث الدكتور عبدالمجيد العساكر عن فضل ليلة القدر، وأن إدراكها من النعم العظيمة التي يوفق لها المسلم؛ مستشهدًا بالآيات والأحاديث الدالة على فضلها وفضل قيامها؛ مبينًا أن المؤمن ينبغي أن يحرص على إدراك بقية الشهر بالإقبال على الطاعات وترك المنكرات والتقرب إلى رب الأرض والسنوات.

يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضِمن البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على استغلال الأوقات والأيام الفضيلة كالعشر الأواخر من شهر رمضان بالأعمال الصالحة، والتقرب إلى الله بالطاعات.

شهر رمضان جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فضل العشر الأواخر وليلة القدر" محاضرة عبر البث المباشر للعساكر
سبق

ألقى مستشار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشؤون الفكرية الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، محاضرة علمية بعنوان: "فضل العشر الأواخر وليلة القدر"، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رماح، عن بُعد عبر حساب الجمعية في منصة "تويتر" مساء يوم أمس.

وقال "العساكر": نزلت علينا العشر الأواخر من رمضان وفيها الخيرات والأجور الكثيرة، وفيها الفضائل المشهورة والخصائص العظيمة والإقبال فيها على الطاعات من دأب الصالحين؛ مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر.

وبيّن أن من الأعمال أنه كان يُحيي الليل فيها، من صلاة ودعاء واستغفار ونحوه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر».

وتحدّث الدكتور عبدالمجيد العساكر عن فضل ليلة القدر، وأن إدراكها من النعم العظيمة التي يوفق لها المسلم؛ مستشهدًا بالآيات والأحاديث الدالة على فضلها وفضل قيامها؛ مبينًا أن المؤمن ينبغي أن يحرص على إدراك بقية الشهر بالإقبال على الطاعات وترك المنكرات والتقرب إلى رب الأرض والسنوات.

يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضِمن البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على استغلال الأوقات والأيام الفضيلة كالعشر الأواخر من شهر رمضان بالأعمال الصالحة، والتقرب إلى الله بالطاعات.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
12:14 PM
اخر تعديل
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
04:28 PM

"فضل العشر الأواخر وليلة القدر" محاضرة عبر البث المباشر للعساكر

ضِمن البرامج التوعوية للشؤون الإسلامية بمختلف المناطق خلال رمضان

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
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ألقى مستشار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشؤون الفكرية الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، محاضرة علمية بعنوان: "فضل العشر الأواخر وليلة القدر"، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رماح، عن بُعد عبر حساب الجمعية في منصة "تويتر" مساء يوم أمس.

وقال "العساكر": نزلت علينا العشر الأواخر من رمضان وفيها الخيرات والأجور الكثيرة، وفيها الفضائل المشهورة والخصائص العظيمة والإقبال فيها على الطاعات من دأب الصالحين؛ مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر.

وبيّن أن من الأعمال أنه كان يُحيي الليل فيها، من صلاة ودعاء واستغفار ونحوه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر».

وتحدّث الدكتور عبدالمجيد العساكر عن فضل ليلة القدر، وأن إدراكها من النعم العظيمة التي يوفق لها المسلم؛ مستشهدًا بالآيات والأحاديث الدالة على فضلها وفضل قيامها؛ مبينًا أن المؤمن ينبغي أن يحرص على إدراك بقية الشهر بالإقبال على الطاعات وترك المنكرات والتقرب إلى رب الأرض والسنوات.

يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضِمن البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على استغلال الأوقات والأيام الفضيلة كالعشر الأواخر من شهر رمضان بالأعمال الصالحة، والتقرب إلى الله بالطاعات.

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