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الغذاء والدواء: 10 نصائح لتخزين العسل بطريقة صحيحة وآمنة لضمان جودته

قالت: الجودة تتحدد عبر التحاليل المخبرية المتقدمة للكشف عن هيدروكسي ميثيل

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء الشروط الصحيحة للحفاظ على جودة العسل؛ لافتة إلى أن الطرق التقليدية المنتشرة مثل تجميده في الفريزر أو اختبار سرعة تقطعه وغيرها هي مجرد اجتهادات شخصية؛ للتأكّد من جودة العسل غير مثبتة أو مبنية على أسس علمية.

ولفتت الهيئة إلى أن الجودة تتحدّد عبر التحاليل المخبرية المتقدمة، منها الكشف عن محتوى هيدروكسي ميثيل فورفورال الذي يعد مؤشراً على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة، بجانب الكشف عن محتوى السكريات الذي يعد مؤشراً على الغش في العسل، إضافة إلى اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستير.

وقدّمت الهيئة 10 نصائح عند تخزين العسل، منها: الحفظ في عبوته الأصلية أو وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مع تجنب العبوات المعدنية حتى لا يتعرّض للأكسدة، وتجنب التبريد منعاً لتصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام واستخدام ملعقة جافة عند استخراجه؛ مشيرة إلى احتمالية تبلور العسل أثناء التخزين، وهي ليست علامة على فساده أو تضرره، محذّرة في النهاية من تعريضه للحرارة العالية أو تسخينه في الميكرويف.

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الغذاء والدواء: 10 نصائح لتخزين العسل بطريقة صحيحة وآمنة لضمان جودته
سبق

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء الشروط الصحيحة للحفاظ على جودة العسل؛ لافتة إلى أن الطرق التقليدية المنتشرة مثل تجميده في الفريزر أو اختبار سرعة تقطعه وغيرها هي مجرد اجتهادات شخصية؛ للتأكّد من جودة العسل غير مثبتة أو مبنية على أسس علمية.

ولفتت الهيئة إلى أن الجودة تتحدّد عبر التحاليل المخبرية المتقدمة، منها الكشف عن محتوى هيدروكسي ميثيل فورفورال الذي يعد مؤشراً على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة، بجانب الكشف عن محتوى السكريات الذي يعد مؤشراً على الغش في العسل، إضافة إلى اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستير.

وقدّمت الهيئة 10 نصائح عند تخزين العسل، منها: الحفظ في عبوته الأصلية أو وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مع تجنب العبوات المعدنية حتى لا يتعرّض للأكسدة، وتجنب التبريد منعاً لتصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام واستخدام ملعقة جافة عند استخراجه؛ مشيرة إلى احتمالية تبلور العسل أثناء التخزين، وهي ليست علامة على فساده أو تضرره، محذّرة في النهاية من تعريضه للحرارة العالية أو تسخينه في الميكرويف.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
09:38 AM

الغذاء والدواء: 10 نصائح لتخزين العسل بطريقة صحيحة وآمنة لضمان جودته

قالت: الجودة تتحدد عبر التحاليل المخبرية المتقدمة للكشف عن هيدروكسي ميثيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء الشروط الصحيحة للحفاظ على جودة العسل؛ لافتة إلى أن الطرق التقليدية المنتشرة مثل تجميده في الفريزر أو اختبار سرعة تقطعه وغيرها هي مجرد اجتهادات شخصية؛ للتأكّد من جودة العسل غير مثبتة أو مبنية على أسس علمية.

ولفتت الهيئة إلى أن الجودة تتحدّد عبر التحاليل المخبرية المتقدمة، منها الكشف عن محتوى هيدروكسي ميثيل فورفورال الذي يعد مؤشراً على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة، بجانب الكشف عن محتوى السكريات الذي يعد مؤشراً على الغش في العسل، إضافة إلى اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستير.

وقدّمت الهيئة 10 نصائح عند تخزين العسل، منها: الحفظ في عبوته الأصلية أو وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مع تجنب العبوات المعدنية حتى لا يتعرّض للأكسدة، وتجنب التبريد منعاً لتصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام واستخدام ملعقة جافة عند استخراجه؛ مشيرة إلى احتمالية تبلور العسل أثناء التخزين، وهي ليست علامة على فساده أو تضرره، محذّرة في النهاية من تعريضه للحرارة العالية أو تسخينه في الميكرويف.

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