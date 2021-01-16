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الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على مقياس ريختر تضرب وهران

قال المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية في الجزائر، إن هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة وهران دون أن تخلف خسائر.
وأوضحت هذه الهيئة المسؤولة عن رصد الزلازل في الجزائر أن مركز الهزة الأرضية اليوم يقع على بعد 10 كلم شمال مدينة وهران الساحلية على الحدود الغربية للبلاد، طبقاً لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
تكثر الهزات الأرضية وارتداداتها في شمال الجزائر، بشكل خاص، حيث يتكرر حدوثها عدة مرات سنويًا بدرجات متفاوتة، وكان من بينها زلزال يوم 30 ديسمبر الماضي حوالي الساعة الـ 7 مساء.

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الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على مقياس ريختر تضرب وهران
سبق

قال المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية في الجزائر، إن هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة وهران دون أن تخلف خسائر.
وأوضحت هذه الهيئة المسؤولة عن رصد الزلازل في الجزائر أن مركز الهزة الأرضية اليوم يقع على بعد 10 كلم شمال مدينة وهران الساحلية على الحدود الغربية للبلاد، طبقاً لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
تكثر الهزات الأرضية وارتداداتها في شمال الجزائر، بشكل خاص، حيث يتكرر حدوثها عدة مرات سنويًا بدرجات متفاوتة، وكان من بينها زلزال يوم 30 ديسمبر الماضي حوالي الساعة الـ 7 مساء.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
05:19 PM

الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على مقياس ريختر تضرب وهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية في الجزائر، إن هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة وهران دون أن تخلف خسائر.
وأوضحت هذه الهيئة المسؤولة عن رصد الزلازل في الجزائر أن مركز الهزة الأرضية اليوم يقع على بعد 10 كلم شمال مدينة وهران الساحلية على الحدود الغربية للبلاد، طبقاً لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
تكثر الهزات الأرضية وارتداداتها في شمال الجزائر، بشكل خاص، حيث يتكرر حدوثها عدة مرات سنويًا بدرجات متفاوتة، وكان من بينها زلزال يوم 30 ديسمبر الماضي حوالي الساعة الـ 7 مساء.

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