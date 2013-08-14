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وزير الشؤون الإسلامية يهنئ الملك وولي العهد بنجاح الحج للعام الحالي

قال: ما تحقق هو بفضل الله ثم بقيادة الملك الحكيمة ومتابعة ولي العهد

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح الحج للعام ١٤٤٠ هـ، وما تحقق فيه من منجزات أسهمت -بعد توفيق الله- في التيسير على الحجاج ليؤدوا النسك بكل يسر وطمأنينة.

جاء ذلك في تغريدتين عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" قال فيها: "أتشرف بأن أرفع التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- على نجاح حج هذا العام 1440هـ، وذلك بفضل الله ثم بقيادتكم الحكيمة، واهتمامكم وعنايتكم بتيسير جميع شؤون حجاج بيت الله الحرام".

كما رفع في التغريدة الثانية "التهنئة لمقام سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- بمناسبة نجاح الحج، والذي تم بفضل الله ثم بمتابعته الدؤوبة وإشرافه المباشر على أعمال الحج في هذا العام؛ مما أثمر النجاح في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج".

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الإسلامية يهنئ الملك وولي العهد بنجاح الحج للعام الحالي
سبق

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح الحج للعام ١٤٤٠ هـ، وما تحقق فيه من منجزات أسهمت -بعد توفيق الله- في التيسير على الحجاج ليؤدوا النسك بكل يسر وطمأنينة.

جاء ذلك في تغريدتين عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" قال فيها: "أتشرف بأن أرفع التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- على نجاح حج هذا العام 1440هـ، وذلك بفضل الله ثم بقيادتكم الحكيمة، واهتمامكم وعنايتكم بتيسير جميع شؤون حجاج بيت الله الحرام".

كما رفع في التغريدة الثانية "التهنئة لمقام سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- بمناسبة نجاح الحج، والذي تم بفضل الله ثم بمتابعته الدؤوبة وإشرافه المباشر على أعمال الحج في هذا العام؛ مما أثمر النجاح في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج".

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
12:34 AM
اخر تعديل
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
04:45 AM

وزير الشؤون الإسلامية يهنئ الملك وولي العهد بنجاح الحج للعام الحالي

قال: ما تحقق هو بفضل الله ثم بقيادة الملك الحكيمة ومتابعة ولي العهد

A A A
عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
1
739

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح الحج للعام ١٤٤٠ هـ، وما تحقق فيه من منجزات أسهمت -بعد توفيق الله- في التيسير على الحجاج ليؤدوا النسك بكل يسر وطمأنينة.

جاء ذلك في تغريدتين عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" قال فيها: "أتشرف بأن أرفع التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- على نجاح حج هذا العام 1440هـ، وذلك بفضل الله ثم بقيادتكم الحكيمة، واهتمامكم وعنايتكم بتيسير جميع شؤون حجاج بيت الله الحرام".

كما رفع في التغريدة الثانية "التهنئة لمقام سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- بمناسبة نجاح الحج، والذي تم بفضل الله ثم بمتابعته الدؤوبة وإشرافه المباشر على أعمال الحج في هذا العام؛ مما أثمر النجاح في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج".

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