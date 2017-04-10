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شاهد .. "ذكريات" تستعرض المؤتمر الصحفي لخادم الحرمين والذي كان شاهداً من شواهد بناء وتطور الرياض

في أول يوم لانطلاقتها لربط المجتمع السعودي بإرث كبير في ماضينا الجميل

عرضت قناة "ذكريات" المؤتمر الصحفي المتميز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- إبان كان أميراً للرياض متحدثاً عن مشروع الإسكان الشعبي الذي يعد من المشاريع الحيوية التي نفذها وكانت شاهداً من شواهد النقلة النوعية التي حظيت بها العاصمة، وجعلت منها عاصفة الثقافة والحضارة والأصالة العربية.

وكان وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أعلن اليوم عن انطلاق بث قناة ذكريات المخصصة لبرامج من "الزمن الجميل"، للترفيه عن السكان، والذي يشمل المحتوى الذي تبثه برامج ومسلسلات تم بثها في الفترة الممتدة بين أواخر السبعينيات من القرن الماضي وحتى بداية الألفية، وتركت أثرها في أجيال من السعوديين.

وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر، أعلن الوزير "القصبي" عن بدء بثها قائلاً: "أشاهد الآن قناة ذكريات التي انطلقت قبل قليل، مستذكراً إنتاجنا التلفزيوني عبر الزمن، والذي يعتبر كنزاً فنياً وطنياً، نُقشت برامجه في الذاكرة بالحب والفخر".

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن "القرار يأتي استشعاراً بأهمية ما تمر به المملكة اليوم من تبعات فيروس كورونا المستجد، لتشارك المواطنين والمقيمين، والذين التزموا المكوث في منازلهم خلال هذه الأزمة بإعادة عرض برامج تلفزيونية لزمن صنع أيامنا.. ولا تزال قلوبنا تنبض له وفاء وإيماناً منها بما تملكه من إرث كبير في ماضينا الجميل، وما فيه من ثقافة وترفيه".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قناة ذكريات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "ذكريات" تستعرض المؤتمر الصحفي لخادم الحرمين والذي كان شاهداً من شواهد بناء وتطور الرياض
سبق

عرضت قناة "ذكريات" المؤتمر الصحفي المتميز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- إبان كان أميراً للرياض متحدثاً عن مشروع الإسكان الشعبي الذي يعد من المشاريع الحيوية التي نفذها وكانت شاهداً من شواهد النقلة النوعية التي حظيت بها العاصمة، وجعلت منها عاصفة الثقافة والحضارة والأصالة العربية.

وكان وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أعلن اليوم عن انطلاق بث قناة ذكريات المخصصة لبرامج من "الزمن الجميل"، للترفيه عن السكان، والذي يشمل المحتوى الذي تبثه برامج ومسلسلات تم بثها في الفترة الممتدة بين أواخر السبعينيات من القرن الماضي وحتى بداية الألفية، وتركت أثرها في أجيال من السعوديين.

وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر، أعلن الوزير "القصبي" عن بدء بثها قائلاً: "أشاهد الآن قناة ذكريات التي انطلقت قبل قليل، مستذكراً إنتاجنا التلفزيوني عبر الزمن، والذي يعتبر كنزاً فنياً وطنياً، نُقشت برامجه في الذاكرة بالحب والفخر".

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن "القرار يأتي استشعاراً بأهمية ما تمر به المملكة اليوم من تبعات فيروس كورونا المستجد، لتشارك المواطنين والمقيمين، والذين التزموا المكوث في منازلهم خلال هذه الأزمة بإعادة عرض برامج تلفزيونية لزمن صنع أيامنا.. ولا تزال قلوبنا تنبض له وفاء وإيماناً منها بما تملكه من إرث كبير في ماضينا الجميل، وما فيه من ثقافة وترفيه".

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:24 AM

شاهد .. "ذكريات" تستعرض المؤتمر الصحفي لخادم الحرمين والذي كان شاهداً من شواهد بناء وتطور الرياض

في أول يوم لانطلاقتها لربط المجتمع السعودي بإرث كبير في ماضينا الجميل

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عبدالله العنزي - الرياض
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3,614

عرضت قناة "ذكريات" المؤتمر الصحفي المتميز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- إبان كان أميراً للرياض متحدثاً عن مشروع الإسكان الشعبي الذي يعد من المشاريع الحيوية التي نفذها وكانت شاهداً من شواهد النقلة النوعية التي حظيت بها العاصمة، وجعلت منها عاصفة الثقافة والحضارة والأصالة العربية.

وكان وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أعلن اليوم عن انطلاق بث قناة ذكريات المخصصة لبرامج من "الزمن الجميل"، للترفيه عن السكان، والذي يشمل المحتوى الذي تبثه برامج ومسلسلات تم بثها في الفترة الممتدة بين أواخر السبعينيات من القرن الماضي وحتى بداية الألفية، وتركت أثرها في أجيال من السعوديين.

وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر، أعلن الوزير "القصبي" عن بدء بثها قائلاً: "أشاهد الآن قناة ذكريات التي انطلقت قبل قليل، مستذكراً إنتاجنا التلفزيوني عبر الزمن، والذي يعتبر كنزاً فنياً وطنياً، نُقشت برامجه في الذاكرة بالحب والفخر".

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن "القرار يأتي استشعاراً بأهمية ما تمر به المملكة اليوم من تبعات فيروس كورونا المستجد، لتشارك المواطنين والمقيمين، والذين التزموا المكوث في منازلهم خلال هذه الأزمة بإعادة عرض برامج تلفزيونية لزمن صنع أيامنا.. ولا تزال قلوبنا تنبض له وفاء وإيماناً منها بما تملكه من إرث كبير في ماضينا الجميل، وما فيه من ثقافة وترفيه".

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