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أول امرأة سعودية تحصل على "رخصة الدلالة" بسوق الخضار للنساء: مجال مربح وسهل

قالت إنه عمل يحتاج إلى صبر وعزيمة ووقت.. واكتساب الخبرة بالممارسة

أكدت "صالحة الكريثي"، أول امرأة سعودية تحصل على رخصة الدلالة بسوق الخضار والفاكهة، أن العمل بالسوق مربح، لكنه يحتاج إلى عزيمة وصبر ووقت.. واكتساب الخبرة بالممارسة.

وقدمت "الكريثي" دعوة عبر "الإخبارية" للنساء للدخول في هذا المجال المربح والسهل، ولاسيما مع عصر تمكين المرأة، وإتاحة فرص العمل لها في مجالات مختلفة.

وأشارت إلى أنها استقالت من وظيفتها بعد أن أقنعها زوجها بالعمل في السوق الذي يحقق عائدًا ماديًّا جيدًا، لافتة إلى أنها تجاوزت الصعوبات والتحديات بفضل الدعم والمساندة اللذين وجدتهما.

وأضافت: "بعد خمسة أشهر من العمل في السوق حصلت على رخصة الدلالة، وكان هذا أمرًا جديدًا ومميزًا، وأسعدني وأسعد مَن حولي".


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أول امرأة سعودية تحصل على "رخصة الدلالة" بسوق الخضار للنساء: مجال مربح وسهل
سبق

أكدت "صالحة الكريثي"، أول امرأة سعودية تحصل على رخصة الدلالة بسوق الخضار والفاكهة، أن العمل بالسوق مربح، لكنه يحتاج إلى عزيمة وصبر ووقت.. واكتساب الخبرة بالممارسة.

وقدمت "الكريثي" دعوة عبر "الإخبارية" للنساء للدخول في هذا المجال المربح والسهل، ولاسيما مع عصر تمكين المرأة، وإتاحة فرص العمل لها في مجالات مختلفة.

وأشارت إلى أنها استقالت من وظيفتها بعد أن أقنعها زوجها بالعمل في السوق الذي يحقق عائدًا ماديًّا جيدًا، لافتة إلى أنها تجاوزت الصعوبات والتحديات بفضل الدعم والمساندة اللذين وجدتهما.

وأضافت: "بعد خمسة أشهر من العمل في السوق حصلت على رخصة الدلالة، وكان هذا أمرًا جديدًا ومميزًا، وأسعدني وأسعد مَن حولي".


04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
11:59 PM

أول امرأة سعودية تحصل على "رخصة الدلالة" بسوق الخضار للنساء: مجال مربح وسهل

قالت إنه عمل يحتاج إلى صبر وعزيمة ووقت.. واكتساب الخبرة بالممارسة

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
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أكدت "صالحة الكريثي"، أول امرأة سعودية تحصل على رخصة الدلالة بسوق الخضار والفاكهة، أن العمل بالسوق مربح، لكنه يحتاج إلى عزيمة وصبر ووقت.. واكتساب الخبرة بالممارسة.

وقدمت "الكريثي" دعوة عبر "الإخبارية" للنساء للدخول في هذا المجال المربح والسهل، ولاسيما مع عصر تمكين المرأة، وإتاحة فرص العمل لها في مجالات مختلفة.

وأشارت إلى أنها استقالت من وظيفتها بعد أن أقنعها زوجها بالعمل في السوق الذي يحقق عائدًا ماديًّا جيدًا، لافتة إلى أنها تجاوزت الصعوبات والتحديات بفضل الدعم والمساندة اللذين وجدتهما.

وأضافت: "بعد خمسة أشهر من العمل في السوق حصلت على رخصة الدلالة، وكان هذا أمرًا جديدًا ومميزًا، وأسعدني وأسعد مَن حولي".


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