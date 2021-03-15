"الدفاع عن بلاد الحرمين واجب شرعي".. برنامج ينظمه مكتب الدعوة بالدوادمي

يبدأ غدًا ويستمر أسبوعَيْن.. ويهدف لبيان مكانة السعودية ووجوب طاعة ولي الأمر

ينظِّم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدوادمي برنامج "الدفاع عن المملكة العربية السعودية (بلاد الحرمين) واجب شرعي"، خلال الفترة من 3 إلى 16 شعبان، وذلك من منطلق الدفاع عن بلاد الحرمين مهبط الوحي والرسالة.

ويهدف البرنامج إلى بيان مكانة المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي والعربي، وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشرها التوحيد والسنة، وبيان الموقف الشرعي من وجوب طاعة ولي الأمور، إضافة إلى بيان خطر الحوثيين على الإسلام والمسلمين.

وسيدشَّن البرنامج بمحاضرة افتتاحية غدًا الثلاثاء بعد صلاة العشاء لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، المدرس بالمسجد النبوي، بعنوان "التوكيد على مكانة المملكة العربية السعودية".

ويأتي هذا البرنامج ضمن الجهود التي يبذلها مركز الدعوة والإرشاد بالدوادمي لنشر الوسطية والاعتدال وفق تطلعات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.