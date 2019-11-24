بعد تألقه ونجوميته أمام بوهانج لاعب الهلال " المفرج ": شكراً لكل من منحني الثقة
قدم مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم متعب المفرج كأس دوري أبطال آسيا 2021، لوالدته ووالده، ولجميع جماهير فريقه.
وأضاف "المفرج ": لكل من دعمني من أهلي ومن جماهير هلالية أقول لهم شكراً والكأس هدية لكم، ونعد أن يكون القادم أفضل إن شاء الله "
وأشار متعب إلى ثقة مدرب الفريق البرتغالي " جارديم " في شخصه وأنه ( أي متعب ) كان عند حسن الظن والثقة .
الجدير بالذكر أن مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري انتهت بفوز الأزرق 2/0 باللقب الرابع ( الثامن بمختلف مسميات البطولات الآسيوية ) وشهد اللقاء تألق المدافع الشاب متعب المفرج .
بعد تألقه ونجوميته أمام بوهانج لاعب الهلال " المفرج ": شكراً لكل من منحني الثقة
أحمد سرور
سبق
2021-11-23
قدم مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم متعب المفرج كأس دوري أبطال آسيا 2021، لوالدته ووالده، ولجميع جماهير فريقه.
وأضاف "المفرج ": لكل من دعمني من أهلي ومن جماهير هلالية أقول لهم شكراً والكأس هدية لكم، ونعد أن يكون القادم أفضل إن شاء الله "
وأشار متعب إلى ثقة مدرب الفريق البرتغالي " جارديم " في شخصه وأنه ( أي متعب ) كان عند حسن الظن والثقة .
الجدير بالذكر أن مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري انتهت بفوز الأزرق 2/0 باللقب الرابع ( الثامن بمختلف مسميات البطولات الآسيوية ) وشهد اللقاء تألق المدافع الشاب متعب المفرج .
23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
09:54 PM
بعد تألقه ونجوميته أمام بوهانج لاعب الهلال " المفرج ": شكراً لكل من منحني الثقة
قدم مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم متعب المفرج كأس دوري أبطال آسيا 2021، لوالدته ووالده، ولجميع جماهير فريقه.
وأضاف "المفرج ": لكل من دعمني من أهلي ومن جماهير هلالية أقول لهم شكراً والكأس هدية لكم، ونعد أن يكون القادم أفضل إن شاء الله "
وأشار متعب إلى ثقة مدرب الفريق البرتغالي " جارديم " في شخصه وأنه ( أي متعب ) كان عند حسن الظن والثقة .
الجدير بالذكر أن مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري انتهت بفوز الأزرق 2/0 باللقب الرابع ( الثامن بمختلف مسميات البطولات الآسيوية ) وشهد اللقاء تألق المدافع الشاب متعب المفرج .