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بعد تألقه ونجوميته أمام بوهانج لاعب الهلال " المفرج ": شكراً لكل من منحني الثقة

قدم مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم متعب المفرج كأس دوري أبطال آسيا 2021، لوالدته ووالده، ولجميع جماهير فريقه.

وأضاف "المفرج ": لكل من دعمني من أهلي ومن جماهير هلالية أقول لهم شكراً والكأس هدية لكم، ونعد أن يكون القادم أفضل إن شاء الله "

وأشار متعب إلى ثقة مدرب الفريق البرتغالي " جارديم " في شخصه وأنه ( أي متعب ) كان عند حسن الظن والثقة .

الجدير بالذكر أن مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري انتهت بفوز الأزرق 2/0 باللقب الرابع ( الثامن بمختلف مسميات البطولات الآسيوية ) وشهد اللقاء تألق المدافع الشاب متعب المفرج .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تألقه ونجوميته أمام بوهانج لاعب الهلال " المفرج ": شكراً لكل من منحني الثقة
سبق

قدم مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم متعب المفرج كأس دوري أبطال آسيا 2021، لوالدته ووالده، ولجميع جماهير فريقه.

وأضاف "المفرج ": لكل من دعمني من أهلي ومن جماهير هلالية أقول لهم شكراً والكأس هدية لكم، ونعد أن يكون القادم أفضل إن شاء الله "

وأشار متعب إلى ثقة مدرب الفريق البرتغالي " جارديم " في شخصه وأنه ( أي متعب ) كان عند حسن الظن والثقة .

الجدير بالذكر أن مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري انتهت بفوز الأزرق 2/0 باللقب الرابع ( الثامن بمختلف مسميات البطولات الآسيوية ) وشهد اللقاء تألق المدافع الشاب متعب المفرج .

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
09:54 PM

بعد تألقه ونجوميته أمام بوهانج لاعب الهلال " المفرج ": شكراً لكل من منحني الثقة

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
3,519

قدم مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم متعب المفرج كأس دوري أبطال آسيا 2021، لوالدته ووالده، ولجميع جماهير فريقه.

وأضاف "المفرج ": لكل من دعمني من أهلي ومن جماهير هلالية أقول لهم شكراً والكأس هدية لكم، ونعد أن يكون القادم أفضل إن شاء الله "

وأشار متعب إلى ثقة مدرب الفريق البرتغالي " جارديم " في شخصه وأنه ( أي متعب ) كان عند حسن الظن والثقة .

الجدير بالذكر أن مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري انتهت بفوز الأزرق 2/0 باللقب الرابع ( الثامن بمختلف مسميات البطولات الآسيوية ) وشهد اللقاء تألق المدافع الشاب متعب المفرج .

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