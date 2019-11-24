بعد تألقه ونجوميته أمام بوهانج لاعب الهلال " المفرج ": شكراً لكل من منحني الثقة

قدم مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم متعب المفرج كأس دوري أبطال آسيا 2021، لوالدته ووالده، ولجميع جماهير فريقه.

وأضاف "المفرج ": لكل من دعمني من أهلي ومن جماهير هلالية أقول لهم شكراً والكأس هدية لكم، ونعد أن يكون القادم أفضل إن شاء الله "

وأشار متعب إلى ثقة مدرب الفريق البرتغالي " جارديم " في شخصه وأنه ( أي متعب ) كان عند حسن الظن والثقة .

الجدير بالذكر أن مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري انتهت بفوز الأزرق 2/0 باللقب الرابع ( الثامن بمختلف مسميات البطولات الآسيوية ) وشهد اللقاء تألق المدافع الشاب متعب المفرج .