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شاهد.. مياه الأمطار ترسم لوحة طبيعية خلابة في روضة "الهوبجة" بـ "أشيقر"

شكّلت بحيرة أحيطت بالكثبان.. ينبت فيها السلم والعوشز والنباتات المعمرة

ملأت مياه الأمطار التي هطلت بشكل كثيف ومتوالٍ خلال هذه الأيام، روضة "الهوبجة" شمال مركز أشيقر بمحافظة شقراء، ضاربة موعداً مميزاً مع بحيرة طبيعية محفوفة بالكثبان الرملية التي تحيط بها من الجهات الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية.

وتقع الروضة على بُعد 24 كيلو متراً من أشيقر، شرق طريق (شقراء- أم حزم) بنحو كيلو مترين، في حضن نفود عريق البلدان من الغرب، وهي متوسطة المساحة، يصب فيها شعيب المنحنى الشمالي الذي ينحدر من صفراء الوشم باتجاه الشرق، تحيط بها الرمال من عدة جهات.

وتنبت الروضة: السلم، والعوشز، والنباتات المعمرة خاصة العرفج، والجثجاث، والأعشاب الموسمية، ويمكن الوصول إليها عن طريق (شقراء- أم حزم) المعروف بـ"طريق المستوي"، على بُعد 67 كيلو متراً للقادم من شقراء؛ حيث توجد شرق الطريق قبل مفرق الغرابة، وترى لسالك الطريق تحت عريق البلدان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مياه الأمطار ترسم لوحة طبيعية خلابة في روضة "الهوبجة" بـ "أشيقر"
سبق

ملأت مياه الأمطار التي هطلت بشكل كثيف ومتوالٍ خلال هذه الأيام، روضة "الهوبجة" شمال مركز أشيقر بمحافظة شقراء، ضاربة موعداً مميزاً مع بحيرة طبيعية محفوفة بالكثبان الرملية التي تحيط بها من الجهات الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية.

وتقع الروضة على بُعد 24 كيلو متراً من أشيقر، شرق طريق (شقراء- أم حزم) بنحو كيلو مترين، في حضن نفود عريق البلدان من الغرب، وهي متوسطة المساحة، يصب فيها شعيب المنحنى الشمالي الذي ينحدر من صفراء الوشم باتجاه الشرق، تحيط بها الرمال من عدة جهات.

وتنبت الروضة: السلم، والعوشز، والنباتات المعمرة خاصة العرفج، والجثجاث، والأعشاب الموسمية، ويمكن الوصول إليها عن طريق (شقراء- أم حزم) المعروف بـ"طريق المستوي"، على بُعد 67 كيلو متراً للقادم من شقراء؛ حيث توجد شرق الطريق قبل مفرق الغرابة، وترى لسالك الطريق تحت عريق البلدان.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
08:45 AM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:14 AM

شاهد.. مياه الأمطار ترسم لوحة طبيعية خلابة في روضة "الهوبجة" بـ "أشيقر"

شكّلت بحيرة أحيطت بالكثبان.. ينبت فيها السلم والعوشز والنباتات المعمرة

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فلاح الجوفان - شقراء
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6,132

ملأت مياه الأمطار التي هطلت بشكل كثيف ومتوالٍ خلال هذه الأيام، روضة "الهوبجة" شمال مركز أشيقر بمحافظة شقراء، ضاربة موعداً مميزاً مع بحيرة طبيعية محفوفة بالكثبان الرملية التي تحيط بها من الجهات الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية.

وتقع الروضة على بُعد 24 كيلو متراً من أشيقر، شرق طريق (شقراء- أم حزم) بنحو كيلو مترين، في حضن نفود عريق البلدان من الغرب، وهي متوسطة المساحة، يصب فيها شعيب المنحنى الشمالي الذي ينحدر من صفراء الوشم باتجاه الشرق، تحيط بها الرمال من عدة جهات.

وتنبت الروضة: السلم، والعوشز، والنباتات المعمرة خاصة العرفج، والجثجاث، والأعشاب الموسمية، ويمكن الوصول إليها عن طريق (شقراء- أم حزم) المعروف بـ"طريق المستوي"، على بُعد 67 كيلو متراً للقادم من شقراء؛ حيث توجد شرق الطريق قبل مفرق الغرابة، وترى لسالك الطريق تحت عريق البلدان.

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