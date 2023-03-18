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بتقنية الاتصال عن بُعد.. مجلس جامعة الملك خالد يقرّ 7 برامج دراسات عليا جديدة

خلال اجتماعه رقم "8" الذي عقد اليوم برئاسة "السلمي" نيابة عن وزير التعليم

ترأس مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، نيابة عن وزير التعليم، الاجتماع الـثامن لمجلس الجامعة الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد صباح اليوم الأربعاء، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.

وافتتح مدير الجامعة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ثم استعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري؛ الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس حيالها التوصيات اللازمة.

وقال "العمري": المجلس أوصى بإقرار ضوابط منح الألقاب الأكاديمية التقديرية بجامعة الملك خالد، وإقرار الحسابات الختامية لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية وصندوق الطلاب بالجامعة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019م.

وأضاف: وأوصى المجلس بإعادة هيكلة المراكز البحثية بالجامعة بما يتوافق مع الاتجاهات البحثية الحديثة، وقبول عدد من التبرعات لدعم عدد من البرامج الطلابية بالجامعة، بالإضافة إلى التوصية بالاستعانة ببعض أعضاء هيئة التدريس السعوديين في كليات الجامعة المختلفة، وإقرار أعداد الطلاب والطالبات المقترح قبولهم في كليات الجامعة للعام الجامعي 1442هـ.

وأردف "العمري": أوصى المجلس بإقرار سبعة برامج جديدة للدراسات العليا؛ شملت دكتوراه الفلسفة في الكيمياء بقسم الكيمياء بكلية العلوم، ودكتوراه الفلسفة في الفيزياء بقسم الفيزياء بكلية العلوم، ودكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة، وماجستير الأحياء الدقيقة والمناعة الإكلينيكية بقسم الأحياء الدقيقة والطفيليات الإكلينيكية بكلية الطب، وماجستير الإشراف التربوي التنفيذي "نظام المقررات" بقسم الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية، وماجستير التربية في تخصص الإدارة والإشراف التربوي "نظام الرسالة" بقسم الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية، والدبلوم العالي في الإرشاد الأسري بقسم علم النفس بكلية التربية.

يذكر أن المجلس العلمي بالجامعة عقد أمس الثلاثاء اجتماعه الـ15 من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.

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بتقنية الاتصال عن بُعد.. مجلس جامعة الملك خالد يقرّ 7 برامج دراسات عليا جديدة
سبق

ترأس مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، نيابة عن وزير التعليم، الاجتماع الـثامن لمجلس الجامعة الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد صباح اليوم الأربعاء، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.

وافتتح مدير الجامعة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ثم استعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري؛ الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس حيالها التوصيات اللازمة.

وقال "العمري": المجلس أوصى بإقرار ضوابط منح الألقاب الأكاديمية التقديرية بجامعة الملك خالد، وإقرار الحسابات الختامية لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية وصندوق الطلاب بالجامعة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019م.

وأضاف: وأوصى المجلس بإعادة هيكلة المراكز البحثية بالجامعة بما يتوافق مع الاتجاهات البحثية الحديثة، وقبول عدد من التبرعات لدعم عدد من البرامج الطلابية بالجامعة، بالإضافة إلى التوصية بالاستعانة ببعض أعضاء هيئة التدريس السعوديين في كليات الجامعة المختلفة، وإقرار أعداد الطلاب والطالبات المقترح قبولهم في كليات الجامعة للعام الجامعي 1442هـ.

وأردف "العمري": أوصى المجلس بإقرار سبعة برامج جديدة للدراسات العليا؛ شملت دكتوراه الفلسفة في الكيمياء بقسم الكيمياء بكلية العلوم، ودكتوراه الفلسفة في الفيزياء بقسم الفيزياء بكلية العلوم، ودكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة، وماجستير الأحياء الدقيقة والمناعة الإكلينيكية بقسم الأحياء الدقيقة والطفيليات الإكلينيكية بكلية الطب، وماجستير الإشراف التربوي التنفيذي "نظام المقررات" بقسم الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية، وماجستير التربية في تخصص الإدارة والإشراف التربوي "نظام الرسالة" بقسم الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية، والدبلوم العالي في الإرشاد الأسري بقسم علم النفس بكلية التربية.

يذكر أن المجلس العلمي بالجامعة عقد أمس الثلاثاء اجتماعه الـ15 من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
04:33 PM

بتقنية الاتصال عن بُعد.. مجلس جامعة الملك خالد يقرّ 7 برامج دراسات عليا جديدة

خلال اجتماعه رقم "8" الذي عقد اليوم برئاسة "السلمي" نيابة عن وزير التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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ترأس مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، نيابة عن وزير التعليم، الاجتماع الـثامن لمجلس الجامعة الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد صباح اليوم الأربعاء، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.

وافتتح مدير الجامعة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ثم استعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري؛ الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس حيالها التوصيات اللازمة.

وقال "العمري": المجلس أوصى بإقرار ضوابط منح الألقاب الأكاديمية التقديرية بجامعة الملك خالد، وإقرار الحسابات الختامية لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية وصندوق الطلاب بالجامعة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019م.

وأضاف: وأوصى المجلس بإعادة هيكلة المراكز البحثية بالجامعة بما يتوافق مع الاتجاهات البحثية الحديثة، وقبول عدد من التبرعات لدعم عدد من البرامج الطلابية بالجامعة، بالإضافة إلى التوصية بالاستعانة ببعض أعضاء هيئة التدريس السعوديين في كليات الجامعة المختلفة، وإقرار أعداد الطلاب والطالبات المقترح قبولهم في كليات الجامعة للعام الجامعي 1442هـ.

وأردف "العمري": أوصى المجلس بإقرار سبعة برامج جديدة للدراسات العليا؛ شملت دكتوراه الفلسفة في الكيمياء بقسم الكيمياء بكلية العلوم، ودكتوراه الفلسفة في الفيزياء بقسم الفيزياء بكلية العلوم، ودكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة، وماجستير الأحياء الدقيقة والمناعة الإكلينيكية بقسم الأحياء الدقيقة والطفيليات الإكلينيكية بكلية الطب، وماجستير الإشراف التربوي التنفيذي "نظام المقررات" بقسم الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية، وماجستير التربية في تخصص الإدارة والإشراف التربوي "نظام الرسالة" بقسم الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية، والدبلوم العالي في الإرشاد الأسري بقسم علم النفس بكلية التربية.

يذكر أن المجلس العلمي بالجامعة عقد أمس الثلاثاء اجتماعه الـ15 من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.

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