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السودان يستدعي القائم بالأعمال الأثيوبي احتجاجاً على هجوم حدودي

أدى إلى مقتل وإصابة ضباط وجنود ومدنيين

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (السبت)، القائم بالأعمال الإثيوبي فيما يتعلق بهجوم عبر الحدود يشتبه في أن ميليشيات إثيوبية نفذته.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم أدى إلى مقتل وإصابة عدد من ضباط وأفراد الجيش ومواطنين سودانيين من بينهم أطفال.

وأضافت أن الهجوم وقع في وقت كانت الاستعدادات تجري في الخرطوم لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقضايا الحدود.

وتستخدم مجموعات إثيوبية مزارع في منطقة الفشقة الحدودية السودانية منذ عقود، وكانت الحكومة السابقة بقيادة عمر البشير تغض الطرف عن الأمر، لكن السلطات الانتقالية الحالية في الخرطوم تحاول طرد تلك المجموعات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان يستدعي القائم بالأعمال الأثيوبي احتجاجاً على هجوم حدودي
سبق

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (السبت)، القائم بالأعمال الإثيوبي فيما يتعلق بهجوم عبر الحدود يشتبه في أن ميليشيات إثيوبية نفذته.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم أدى إلى مقتل وإصابة عدد من ضباط وأفراد الجيش ومواطنين سودانيين من بينهم أطفال.

وأضافت أن الهجوم وقع في وقت كانت الاستعدادات تجري في الخرطوم لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقضايا الحدود.

وتستخدم مجموعات إثيوبية مزارع في منطقة الفشقة الحدودية السودانية منذ عقود، وكانت الحكومة السابقة بقيادة عمر البشير تغض الطرف عن الأمر، لكن السلطات الانتقالية الحالية في الخرطوم تحاول طرد تلك المجموعات.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
07:57 PM

السودان يستدعي القائم بالأعمال الأثيوبي احتجاجاً على هجوم حدودي

أدى إلى مقتل وإصابة ضباط وجنود ومدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (السبت)، القائم بالأعمال الإثيوبي فيما يتعلق بهجوم عبر الحدود يشتبه في أن ميليشيات إثيوبية نفذته.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم أدى إلى مقتل وإصابة عدد من ضباط وأفراد الجيش ومواطنين سودانيين من بينهم أطفال.

وأضافت أن الهجوم وقع في وقت كانت الاستعدادات تجري في الخرطوم لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقضايا الحدود.

وتستخدم مجموعات إثيوبية مزارع في منطقة الفشقة الحدودية السودانية منذ عقود، وكانت الحكومة السابقة بقيادة عمر البشير تغض الطرف عن الأمر، لكن السلطات الانتقالية الحالية في الخرطوم تحاول طرد تلك المجموعات.

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