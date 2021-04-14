"الهوماثون".. مبادرة سعودية لمواجهة "جائحة كورونا" بحلول برمجية وتقنية

يطلقه "اتحاد الأمن السيبراني" للاستفادة بشكل إيجابي من الأزمة

في خطوة نوعية تهدف إلى الاستفادة بشكل إيجابي من أزمة فيروس كورونا، يطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، "تحدّي الهوماثون"؛ لتعزيز الحلول الابتكارية لمواجهة الظروف الراهنة لجائحة كورونا في ثمانية مجالات رئيسة.

وأعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على حسابه في "تويتر"؛ فتح باب التسجيل في الهوماثون اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 14 أبريل، وحتى نهاية يوم السبت 18 أبريل الحالي.

"تحدّي الهوماثون" الذي ستَجري فعالياته في الفترة ما بين 19 إلى 25 أبريل الحالي؛ سيكون بابُ التنافس فيه مفتوحًا للمبرمجين من داخل السعودية والدول العربية، ويبلغ مجموع جوائزه 85 ألف دولار أمريكي ستقسم على أفضل ثلاثة حلول برمجية وتقنية في مجالات: (الخدمات الحكومية الرقمية، التقنية المالية، التعليم، الصحة، العمل عن بعد، الخدمات اللوجستية، التجارة، والترفيه)؛ بواقع 50 ألفًا للأول، و25 ألفًا للثاني، و15 ألفًا للثالث.

ويأتي إطلاق هذا التحدّي الذي ستجري فعالياته في أجواء افتراضية، بمشاركة محكّمين دوليين من كبريات الشركات التقنية العالمية، تماشيًا مع رؤية 2030، واتّساقًا مع الظروف الراهنة لجائحة كورونا، بهدف إظهار حلول برمجية وتقنية نوعية للمساهمة في الحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وستكون مخرجات الهوماثون موجّهة للحكومات والشركات والمجتمعات في العالم العربي، بما يعزّز ويوفّر حلول العمل عن بعد، وروابط الصلة بين المطورين في العالم العربي، وسيكون تأثير الحلول المقدمة على المجتمعات العربية شرطًا أساسيًّا للمشاركة في التحدّي الذي يستمرّ لمدة سبعة أيام، على أن تكون تلك الحلول على شكل (software, Hardware، pos).

ويمنح "الهوماثون" المشاركين الفرصةَ لإيجاد أكبر قدر ممكن من الحلول للتحديات التي تواجه الحكومات، كما سيسهم في تسليط الضوء على المهارات التقنية؛ ما سيفسح المجال لتسليط الضوء على المهارات التقنية؛ مما سيسمح باستقطابهم للعمل في السعودية مستقبلًا.