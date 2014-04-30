بالصور.. الملك يغادر الرياض متوجهاً إلى جدة وأميران في وداعه عند سلم الطائرة

عدد من الأمراء والمسؤولين غادروا في معية خادم الحرمين الشريفين

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد ظهر اليوم، الرياض، متوجهاً إلى جدة.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية: الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير سعود العبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، والأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

كما كان في وداع الملك عند سلم الطائرة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وغادر في معية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

كما غادر في معيته - رعاه الله - رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصّة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد بن محمد العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.