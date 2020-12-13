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الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا

جوستاف: سنوفر 40 مليون جرعة حتى نهاية الشهر الجاري

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم، عن بدء عملية توزيع لقاحات كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضح الجنرال جوستاف بيرنا، في مؤتمر صحفي، أنه سيُوفر 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن توفير اللقاح هو العملية الأهم لبداية نهاية الفيروس.

وأبان أن خطة التلقيح تشمل كل الشعب الأمريكي، وإيصال اللقاح للجميع، مفيدًا بأن عملية التوزيع قد بدأت بالفعل، حيث ستُوزع اللقاحات بشكل متساو على كل الولايات.

ولفت الجنرال بيرنا، النظر إلى أن عملية توزيع الشحنة الأولى من لقاحات كورونا ستنتهي الأربعاء القادم ثم تبدأ الشحنة الثانية، مفيدًا بأن هناك نحو مائة ألف أمريكي شاركوا حتى الآن في التجارب السريرية على اللقاحات.

وأكد أنه في كل أسبوع سيكون هناك عملية جديدة للتطعيم بلقاحات كورونا، مشيرًا إلى أن اللقاح سيكون آمنًا وسليمًا عند وصوله للجميع.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم، عن بدء عملية توزيع لقاحات كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضح الجنرال جوستاف بيرنا، في مؤتمر صحفي، أنه سيُوفر 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن توفير اللقاح هو العملية الأهم لبداية نهاية الفيروس.

وأبان أن خطة التلقيح تشمل كل الشعب الأمريكي، وإيصال اللقاح للجميع، مفيدًا بأن عملية التوزيع قد بدأت بالفعل، حيث ستُوزع اللقاحات بشكل متساو على كل الولايات.

ولفت الجنرال بيرنا، النظر إلى أن عملية توزيع الشحنة الأولى من لقاحات كورونا ستنتهي الأربعاء القادم ثم تبدأ الشحنة الثانية، مفيدًا بأن هناك نحو مائة ألف أمريكي شاركوا حتى الآن في التجارب السريرية على اللقاحات.

وأكد أنه في كل أسبوع سيكون هناك عملية جديدة للتطعيم بلقاحات كورونا، مشيرًا إلى أن اللقاح سيكون آمنًا وسليمًا عند وصوله للجميع.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
01:39 AM

الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا

جوستاف: سنوفر 40 مليون جرعة حتى نهاية الشهر الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم، عن بدء عملية توزيع لقاحات كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضح الجنرال جوستاف بيرنا، في مؤتمر صحفي، أنه سيُوفر 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن توفير اللقاح هو العملية الأهم لبداية نهاية الفيروس.

وأبان أن خطة التلقيح تشمل كل الشعب الأمريكي، وإيصال اللقاح للجميع، مفيدًا بأن عملية التوزيع قد بدأت بالفعل، حيث ستُوزع اللقاحات بشكل متساو على كل الولايات.

ولفت الجنرال بيرنا، النظر إلى أن عملية توزيع الشحنة الأولى من لقاحات كورونا ستنتهي الأربعاء القادم ثم تبدأ الشحنة الثانية، مفيدًا بأن هناك نحو مائة ألف أمريكي شاركوا حتى الآن في التجارب السريرية على اللقاحات.

وأكد أنه في كل أسبوع سيكون هناك عملية جديدة للتطعيم بلقاحات كورونا، مشيرًا إلى أن اللقاح سيكون آمنًا وسليمًا عند وصوله للجميع.

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