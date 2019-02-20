النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عند الحديث عن يوم التأسيس لوطننا الغالي يأخذ الحديث مسارَيْن:

أولاً: العمق التاريخي
إذ إن التأسيس حدث قبل ثلاثة قرون؛ فرسم ملامح الدولة السعودية، وأرسى أركان البنيان الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- وذلك في عام 1139 هجريًّا، في وقت كانت فيه شبه الجزيرة العربية تعاني الفُرقة والتشتت والعزلة بسبب خروج العاصمة الإسلامية من مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى دمشق، ثم بغداد وصولاً إلى القاهرة، فعاشت الجزيرة العربية التهميش، وزاد على ذلك في الحِقب الأخيرة النفوذ الأجنبي على البلدان العربية، وكان لتلك الأسباب أثرٌ كبير على سكان الجزيرة؛ وهو ما أدى إلى ظهور عشائر صغيرة متنافرة متناحرة، تسعى طلبًا للماء وبحثًا عن الكلأ، إلا أن للتاريخ صُنّاع بما وهبهم الله من رؤية ثاقبة، وحكمة بالغة، وحصافة في الرأي؛ ليتمكن هؤلاء من إعادة الحياة الاجتماعية إلى ألقها ومجدها في منظومة بناء وازدهار. ومن بين هؤلاء الإمام محمد بن سعود الذي أسس دولته على ركائز راسخة، وأُسس ثابتة، قوامها الدين الإسلامي، والأخلاق والقيم العربية، وتحققت له وحدة البلادة واستقرارها وأمنها؛ ليواصل أمراء الدولة السعودية في جميع عصورها النهج ذاته باتخاذهم الإسلام دينًا، والشريعة دستورًا؛ لتمتد في مساحة جغرافية واسعة من عمان شرقًا حتى البحر الأحمر غربًا، ومن العراق والشام شمالاً حتى حضرموت جنوبًا. هذا الاتساع الجغرافي جاء عن قناعة تامة من سكان شبه الجزيرة بحكامهم من آل سعود، الذين اتخذوا الدين الإسلامي جوهر حياة؛ ليأتي من يزيد البنيان علوًّا، والوطن رفعة، ذلكم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الذي وحَّد البلاد في عام 1351 هجريًّا تحت اسم المملكة العربية السعودية؛ لتكون هامة العرب ومركز ثقلها السياسي والاجتماعي.

ثانيًا: العمق الديني
يعزز هذا الكيان العظيم موقعه الجغرافي الاستراتيجي بين قارات العالم الثلاث ومكانته الدينية؛ إذ توجد الأماكن المقدسة "مكة المكرمة" التي انبثقت منها الدعوة الإسلامية؛ لتشع في أركان الدنيا، ولتتخذ الدولة السعودية في جميع مراحلها الشريعة الإسلامية دستورًا؛ لتستمر رائدة في نهجها؛ وهو ما حقَّق لها المكانتَيْن السياسية والاقتصادية اللتين تليقان بمكانتها وتاريخها وعروبتها، وأصالة شعبها، وعدالة حكامها.

يوم التأسيس يزيد الشعب السعودي بهجة وافتخارًا لعراقة دولتهم، وامتدادها التاريخي، وثقلها السياسي، ومكانتها الدينية. ويمكن القول إن مسيرة ملحمية امتدت عبر التاريخ الطويل؛ ليشكل الوطن الذي نعيشه وننعم بخيراته، ولاسيما أن حكامنا -حفظهم الله- حافظوا عليه، ورفعوا البنيان.. فالملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، شيخ المؤرخين العارف بأهمية التاريخ، أدرك بحنكته الصائبة ورؤيته العميقة أن إيضاح التاريخ مطلب جوهري؛ ليعرف الجميع أهمية ومكانة وطنهم، ويقف سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين -حفظه الله- عونًا لأبيه بحنكته، وبُعد نظره، وحرصه وطموحه إلى أن يصل بوطننا عنان السماء تقدمًا ومكانة، يليقان به؛ ليرتقي عاليًا وصولاً إلى مصاف الدول المتقدمة؛ ليكون للوطن الدور الطليعي عربيًّا وعالميًّا.

يوم التأسيس الدولة السعودية جمعان الكرت

الرئيسية/ المملكة

اعلان
عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم
سبق

عند الحديث عن يوم التأسيس لوطننا الغالي يأخذ الحديث مسارَيْن:

أولاً: العمق التاريخي
إذ إن التأسيس حدث قبل ثلاثة قرون؛ فرسم ملامح الدولة السعودية، وأرسى أركان البنيان الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- وذلك في عام 1139 هجريًّا، في وقت كانت فيه شبه الجزيرة العربية تعاني الفُرقة والتشتت والعزلة بسبب خروج العاصمة الإسلامية من مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى دمشق، ثم بغداد وصولاً إلى القاهرة، فعاشت الجزيرة العربية التهميش، وزاد على ذلك في الحِقب الأخيرة النفوذ الأجنبي على البلدان العربية، وكان لتلك الأسباب أثرٌ كبير على سكان الجزيرة؛ وهو ما أدى إلى ظهور عشائر صغيرة متنافرة متناحرة، تسعى طلبًا للماء وبحثًا عن الكلأ، إلا أن للتاريخ صُنّاع بما وهبهم الله من رؤية ثاقبة، وحكمة بالغة، وحصافة في الرأي؛ ليتمكن هؤلاء من إعادة الحياة الاجتماعية إلى ألقها ومجدها في منظومة بناء وازدهار. ومن بين هؤلاء الإمام محمد بن سعود الذي أسس دولته على ركائز راسخة، وأُسس ثابتة، قوامها الدين الإسلامي، والأخلاق والقيم العربية، وتحققت له وحدة البلادة واستقرارها وأمنها؛ ليواصل أمراء الدولة السعودية في جميع عصورها النهج ذاته باتخاذهم الإسلام دينًا، والشريعة دستورًا؛ لتمتد في مساحة جغرافية واسعة من عمان شرقًا حتى البحر الأحمر غربًا، ومن العراق والشام شمالاً حتى حضرموت جنوبًا. هذا الاتساع الجغرافي جاء عن قناعة تامة من سكان شبه الجزيرة بحكامهم من آل سعود، الذين اتخذوا الدين الإسلامي جوهر حياة؛ ليأتي من يزيد البنيان علوًّا، والوطن رفعة، ذلكم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الذي وحَّد البلاد في عام 1351 هجريًّا تحت اسم المملكة العربية السعودية؛ لتكون هامة العرب ومركز ثقلها السياسي والاجتماعي.

ثانيًا: العمق الديني
يعزز هذا الكيان العظيم موقعه الجغرافي الاستراتيجي بين قارات العالم الثلاث ومكانته الدينية؛ إذ توجد الأماكن المقدسة "مكة المكرمة" التي انبثقت منها الدعوة الإسلامية؛ لتشع في أركان الدنيا، ولتتخذ الدولة السعودية في جميع مراحلها الشريعة الإسلامية دستورًا؛ لتستمر رائدة في نهجها؛ وهو ما حقَّق لها المكانتَيْن السياسية والاقتصادية اللتين تليقان بمكانتها وتاريخها وعروبتها، وأصالة شعبها، وعدالة حكامها.

يوم التأسيس يزيد الشعب السعودي بهجة وافتخارًا لعراقة دولتهم، وامتدادها التاريخي، وثقلها السياسي، ومكانتها الدينية. ويمكن القول إن مسيرة ملحمية امتدت عبر التاريخ الطويل؛ ليشكل الوطن الذي نعيشه وننعم بخيراته، ولاسيما أن حكامنا -حفظهم الله- حافظوا عليه، ورفعوا البنيان.. فالملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، شيخ المؤرخين العارف بأهمية التاريخ، أدرك بحنكته الصائبة ورؤيته العميقة أن إيضاح التاريخ مطلب جوهري؛ ليعرف الجميع أهمية ومكانة وطنهم، ويقف سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين -حفظه الله- عونًا لأبيه بحنكته، وبُعد نظره، وحرصه وطموحه إلى أن يصل بوطننا عنان السماء تقدمًا ومكانة، يليقان به؛ ليرتقي عاليًا وصولاً إلى مصاف الدول المتقدمة؛ ليكون للوطن الدور الطليعي عربيًّا وعالميًّا.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
11:43 PM

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت - الرياض
A A A
0
49

عند الحديث عن يوم التأسيس لوطننا الغالي يأخذ الحديث مسارَيْن:

أولاً: العمق التاريخي
إذ إن التأسيس حدث قبل ثلاثة قرون؛ فرسم ملامح الدولة السعودية، وأرسى أركان البنيان الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- وذلك في عام 1139 هجريًّا، في وقت كانت فيه شبه الجزيرة العربية تعاني الفُرقة والتشتت والعزلة بسبب خروج العاصمة الإسلامية من مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى دمشق، ثم بغداد وصولاً إلى القاهرة، فعاشت الجزيرة العربية التهميش، وزاد على ذلك في الحِقب الأخيرة النفوذ الأجنبي على البلدان العربية، وكان لتلك الأسباب أثرٌ كبير على سكان الجزيرة؛ وهو ما أدى إلى ظهور عشائر صغيرة متنافرة متناحرة، تسعى طلبًا للماء وبحثًا عن الكلأ، إلا أن للتاريخ صُنّاع بما وهبهم الله من رؤية ثاقبة، وحكمة بالغة، وحصافة في الرأي؛ ليتمكن هؤلاء من إعادة الحياة الاجتماعية إلى ألقها ومجدها في منظومة بناء وازدهار. ومن بين هؤلاء الإمام محمد بن سعود الذي أسس دولته على ركائز راسخة، وأُسس ثابتة، قوامها الدين الإسلامي، والأخلاق والقيم العربية، وتحققت له وحدة البلادة واستقرارها وأمنها؛ ليواصل أمراء الدولة السعودية في جميع عصورها النهج ذاته باتخاذهم الإسلام دينًا، والشريعة دستورًا؛ لتمتد في مساحة جغرافية واسعة من عمان شرقًا حتى البحر الأحمر غربًا، ومن العراق والشام شمالاً حتى حضرموت جنوبًا. هذا الاتساع الجغرافي جاء عن قناعة تامة من سكان شبه الجزيرة بحكامهم من آل سعود، الذين اتخذوا الدين الإسلامي جوهر حياة؛ ليأتي من يزيد البنيان علوًّا، والوطن رفعة، ذلكم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الذي وحَّد البلاد في عام 1351 هجريًّا تحت اسم المملكة العربية السعودية؛ لتكون هامة العرب ومركز ثقلها السياسي والاجتماعي.

ثانيًا: العمق الديني
يعزز هذا الكيان العظيم موقعه الجغرافي الاستراتيجي بين قارات العالم الثلاث ومكانته الدينية؛ إذ توجد الأماكن المقدسة "مكة المكرمة" التي انبثقت منها الدعوة الإسلامية؛ لتشع في أركان الدنيا، ولتتخذ الدولة السعودية في جميع مراحلها الشريعة الإسلامية دستورًا؛ لتستمر رائدة في نهجها؛ وهو ما حقَّق لها المكانتَيْن السياسية والاقتصادية اللتين تليقان بمكانتها وتاريخها وعروبتها، وأصالة شعبها، وعدالة حكامها.

يوم التأسيس يزيد الشعب السعودي بهجة وافتخارًا لعراقة دولتهم، وامتدادها التاريخي، وثقلها السياسي، ومكانتها الدينية. ويمكن القول إن مسيرة ملحمية امتدت عبر التاريخ الطويل؛ ليشكل الوطن الذي نعيشه وننعم بخيراته، ولاسيما أن حكامنا -حفظهم الله- حافظوا عليه، ورفعوا البنيان.. فالملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، شيخ المؤرخين العارف بأهمية التاريخ، أدرك بحنكته الصائبة ورؤيته العميقة أن إيضاح التاريخ مطلب جوهري؛ ليعرف الجميع أهمية ومكانة وطنهم، ويقف سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين -حفظه الله- عونًا لأبيه بحنكته، وبُعد نظره، وحرصه وطموحه إلى أن يصل بوطننا عنان السماء تقدمًا ومكانة، يليقان به؛ ليرتقي عاليًا وصولاً إلى مصاف الدول المتقدمة؛ ليكون للوطن الدور الطليعي عربيًّا وعالميًّا.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,152
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,569
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,220
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت
اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

عبدالمحسن الحارثي
التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة