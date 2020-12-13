"العقيلي" للمرتبة الـ10 بجامعة جازان

صدرت موافقة رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بترقية الموظف " ناصر بن أحمد عقيلي" إلى المرتبة العاشرة.
ويعد " عقيلي" من الخبرات الإدارية المتميزة، وهو حالياً مدير للإدارة المالية بالجامعة.
صدرت موافقة رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بترقية الموظف " ناصر بن أحمد عقيلي" إلى المرتبة العاشرة.
ويعد " عقيلي" من الخبرات الإدارية المتميزة، وهو حالياً مدير للإدارة المالية بالجامعة.
صدرت موافقة رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بترقية الموظف " ناصر بن أحمد عقيلي" إلى المرتبة العاشرة.
ويعد " عقيلي" من الخبرات الإدارية المتميزة، وهو حالياً مدير للإدارة المالية بالجامعة.
صدرت موافقة رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بترقية الموظف " ناصر بن أحمد عقيلي" إلى المرتبة العاشرة.
ويعد " عقيلي" من الخبرات الإدارية المتميزة، وهو حالياً مدير للإدارة المالية بالجامعة.