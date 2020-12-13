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"العقيلي" للمرتبة الـ10 بجامعة جازان

صدرت موافقة رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بترقية الموظف " ناصر بن أحمد عقيلي" إلى المرتبة العاشرة.

ويعد " عقيلي" من الخبرات الإدارية المتميزة، وهو حالياً مدير للإدارة المالية بالجامعة.

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"العقيلي" للمرتبة الـ10 بجامعة جازان
سبق

صدرت موافقة رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بترقية الموظف " ناصر بن أحمد عقيلي" إلى المرتبة العاشرة.

ويعد " عقيلي" من الخبرات الإدارية المتميزة، وهو حالياً مدير للإدارة المالية بالجامعة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
09:48 PM

"العقيلي" للمرتبة الـ10 بجامعة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدرت موافقة رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بترقية الموظف " ناصر بن أحمد عقيلي" إلى المرتبة العاشرة.

ويعد " عقيلي" من الخبرات الإدارية المتميزة، وهو حالياً مدير للإدارة المالية بالجامعة.

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