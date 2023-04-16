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أمير تبوك يثمِّن جهود الإدارات الحكومية للحد من انتشار "وباء كورونا"

خلال لقائه عددًا من المسؤولين بالمنطقة.. وأشاد بتفاعل الأهالي

ثمن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهود الكبيرة والعطاء المميز التي تبذل من كافة الإدارات الحكومية ذات العلاقة للحد من انتشار وباء كورونا وضمان سلامة المجتمع في منطقة تبوك.

وقال خلال لقائه عدداً من المسؤولين في المنطقة مساء اليوم إن "ما يبذله منسوبو الشؤون الصحية وأمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة ورجال الأمن والمسؤولون في الإمارة؛ مميز وفخورون بهم، ويؤكد قدرة الرجال على الإنجاز والعمل، مستشعرين المسؤولية التي على عاتقهم وثقة القيادة وحرص وتأكيد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله على سلامة إنسان هذا الوطن، والمقيمين على ترابه".

كما أشاد أمير تبوك بأهالي المنطقة وتفاعلهم مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمكافحة وباء كورونا، مشيراً إلى أن ما أقرته الدولة يضمن -بإذن الله- سلامة الجميع.

تبوك أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان فيروس كورونا الجديد

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أمير تبوك يثمِّن جهود الإدارات الحكومية للحد من انتشار "وباء كورونا"
سبق

ثمن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهود الكبيرة والعطاء المميز التي تبذل من كافة الإدارات الحكومية ذات العلاقة للحد من انتشار وباء كورونا وضمان سلامة المجتمع في منطقة تبوك.

وقال خلال لقائه عدداً من المسؤولين في المنطقة مساء اليوم إن "ما يبذله منسوبو الشؤون الصحية وأمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة ورجال الأمن والمسؤولون في الإمارة؛ مميز وفخورون بهم، ويؤكد قدرة الرجال على الإنجاز والعمل، مستشعرين المسؤولية التي على عاتقهم وثقة القيادة وحرص وتأكيد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله على سلامة إنسان هذا الوطن، والمقيمين على ترابه".

كما أشاد أمير تبوك بأهالي المنطقة وتفاعلهم مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمكافحة وباء كورونا، مشيراً إلى أن ما أقرته الدولة يضمن -بإذن الله- سلامة الجميع.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
11:48 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
12:44 AM

أمير تبوك يثمِّن جهود الإدارات الحكومية للحد من انتشار "وباء كورونا"

خلال لقائه عددًا من المسؤولين بالمنطقة.. وأشاد بتفاعل الأهالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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ثمن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهود الكبيرة والعطاء المميز التي تبذل من كافة الإدارات الحكومية ذات العلاقة للحد من انتشار وباء كورونا وضمان سلامة المجتمع في منطقة تبوك.

وقال خلال لقائه عدداً من المسؤولين في المنطقة مساء اليوم إن "ما يبذله منسوبو الشؤون الصحية وأمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة ورجال الأمن والمسؤولون في الإمارة؛ مميز وفخورون بهم، ويؤكد قدرة الرجال على الإنجاز والعمل، مستشعرين المسؤولية التي على عاتقهم وثقة القيادة وحرص وتأكيد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله على سلامة إنسان هذا الوطن، والمقيمين على ترابه".

كما أشاد أمير تبوك بأهالي المنطقة وتفاعلهم مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمكافحة وباء كورونا، مشيراً إلى أن ما أقرته الدولة يضمن -بإذن الله- سلامة الجميع.

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